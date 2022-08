Juventus: Nedved ne sait pas si le PSG va "donner" Paredes

Candidat au départ lors du mercato estival, Leandro Paredes fait l'objet de discussions entre le PSG et le Juventus. Le vice-président turinois Pavel Nedved a reconnu jeudi qu'il n'avait pas beaucoup d'informations sur la volonté du club francilien de vendre son milieu argentin.

Le PSG et la Juventus vont se retrouver à l'occasion de deux matchs intense dans le groupe H de la Ligue des champions. Avant de s'affronter sur le pré dans quelques semaines, les deux clubs pourraient s'entendre sur un transfert de Leandro Paredes de la France vers l'Italie. Interrogé en marge du tirage au sort de la C1 ce jeudi, Pavel Nedved n'a pas voulu s'attarder sur le sujet trop longtemps.

"Je ne sais pas s'ils vont nous le donner ou pas...", a estimé le vice-président des Bianconeri au micro de Sky Sport et de Mediaset. Une petite phrase anodine en apparence mais qui laisse la place à l'interprétation. Pavel Nedved peut ainsi laisser planer le doute sur le fait de voir le PSG vendre un joueur à un futur adversaire. Mais cela peut aussi être lié au montant fixé par Paris pour laisser filer le milieu de 28 ans.

Nedved: "On continue à travailler pour renforcer l'effectif"

A quelques jours de la clôture du mercato estival, certains médias font état d'un rapprochement des positions entre le PSG et la Juventus pour Leandro Paredes autour d'un prêt avec option d'achat quasi obligatoire à 15 millions d'euros.

Pavel Nedved, lui, entretien un léger flou. De passage devant les médias italiens, le dirigeant de la Juve a également clos le recrutement offensif de son équipe après la signature d'Arkadiusz Milik en provenance de l'Olympique de Marseille.

Avec Milik, on a complété notre secteur offensif, a encore assuré l'ancien meneur de jeu tchèque. Le mercato reste ouvert et on continue à travailler pour renforcer l'effectif mais on ne sait pas encore si on va accueillir d'autres joueurs."