La forme de Pogba, Khéphren Thuram et les Bleus... les confessions de l'agente Rafaela Pimenta

Invitée de Téléfoot ce dimanche, Rafaela Pimenta, l'avocate brésilienne qui a repris le flambeau de Mino Raiola, s'est confiée sur les joueurs que son agence représente. Elle a donné des nouvelles de Paul Pogba et exprimé son souhait de voir Khéphren Thuram en équipe de France.

Elle est aujourd’hui considérée comme la femme la plus puissante du monde du football. L’agente brésilienne Rafaela Pimenta, qui a hérité de la gestion des sociétés de Mino Raiola à la mort de l’agent italo-néerlandais en avril 2022, représente les intérêts de 64 joueurs dont Erling Haaland, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt ou encore Marco Verratti. Discrète dans les médias, l'avocate diplômée en droit international s’est confiée ce dimanche dans Téléfoot sur TF1. Extraits choisis.

- Sur Paul Pogba : "On a vraiment un rapport très spécial. Il y a de tout. On s’aime, on se dispute, on s’adore, on se manque... Ce que j’ai vécu quand il a gagné la Coupe du monde en Russie… Je n’arrivais pas à dormir. (...) Sa période actuelle ? Quand tout était difficile et très noir, il disait : 'Le côté positif, c'est que ça va passer, ça ne peut pas être pire.' Il va toujours trouver la force de continuer. J'espère qu'on va bientôt le revoir, il pousse pour faire les choses au plus vite, comme il faut."

- Sur Khéphren Thuram : "Je ne me permettrais jamais de donner un avis à l’équipe de France. Mais pourquoi il n’est pas là (en sélection) ? Il devrait être là, il a énormément de qualités. Il est complet, il connaît le football, il a la mentalité de footballeur depuis qu’il est bébé. Il est né joueur de foot."

- Sur Kylian Mbappé : "Je ne sais pas s’il existera un prochain Mbappé. C’est un génie dans le foot. C’est évident qu’en tant qu’agence, on veut tous avoir des génies. Donc ça me ferait énormément plaisir d’avoir le prochain Mbappé si jamais il existe."

- Sur Erling Haaland : "Je suis sûre qu'il a une valeur d’un milliard d’euros, c’est le futur. Son âge, sa qualité, sa marge de progression… Le futur, c’est l’inconnu. Il est tellement simple, pas impressionné par le bling bling. Il mange des lasagnes avant les matchs (rires). C’est sa formule magique. Il ne se voit pas comme quelqu’un d’important."

- Sur Gianluigi Donnarumma : "Les critiques ? C’est l’un des meilleurs gardiens au monde. Les réactions des médias sont bipolaires par rapport à lui. ‘C’est le meilleur du monde, puis ça fait chier.’ Ça suffit. Il faut se calmer."

- Sur Xavi Simons : "Est-ce qu'il reviendra au PSG ? Tous les joueurs ont le dernier mot, lui aussi. J’aimerais qu’il soit là où il sera heureux."