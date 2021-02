Le mercato en direct: Dortmund répond à Raiola pour Haaland

Le mois de janvier est terminé et le mercato hivernal a fermé ses portes. Mais cela n'empêche pas les clubs et les joueurs de préparer l'avenir et la prochaine intersaison. Entre négociations contratuelles avec des stars bientôt libres et prise contact avec d'autres clubs avant d'éventuels transferts estivaux, cela s'agite dans tous les sens. Retrouvez toutes les infos et rumeurs dans le direct commenté sur RMC Sport.

Dortmund: Zorc nie toute vente de Haaland Michael Zorc a répondu ce jeudi aux déclarations de Mino Raiola sur l'avenir d'Erling Haaland. Interrogé sur les dix clubs suceptibles de se payer l'attaquant, le dirigeant du BVB a réagi avec humour. "Je n'arrive même pas à dix, a indiqué Zorc auprès de Kicker. Il est clair qu'Erling Haaland ne pourra, ne voudra, pas rejoindre n'importe quel club après son passage au Borussia Drtmund." Le directeur sportif du Borussia Dortmund ne compte pas laisser partir le prodige norvégien si facilement pendant le mercato: "Tout ce que je peux dire c'est que l'on continue de planifier avec lui, a encore estimé le dirigeant. Je pense aussi qu'il ne se sent pas forcément mal à l'aise ici à Dortmund."



Liverpool cherchera un buteur cet été Avec Roberto Firmino et Diego Jota, Liverpool semble plutôt bien fourni en attaque. Mais la mauvaise passe du Brésilien, la longue absence du Portugais (il vient seulement de reprendre l'entraînement après une blessure au genou) et surtout l'incapacité de Divock Origi à combler les trous pourraient pousser les Reds à recruter en attaque lors du mercato. Selon le Liverpool Echo, Jurgen Klopp voudrait un buteur mais le club pourrait lui conseiller de renfrocer d'autres secteurs de jeu en priorité. Il fatu dire qu'avec le Salah-Mané, les pensionnaires d'Anfield ne manque pas de qualités offensives.



Bonjour à tous Le mercato estival est encore loin mais les clubs et les joueurs préparent déjà l'avenir. Du côté du PSG, les dossiers chauds concernent les prolongations de stars bientôt libres comme Angel Di Maria et Juan Bernat. Si Leonardo veu rapidement les prolonger, Julian Draxler pourrait partir gratuitement. Le directeur sportif brésilien s'est également montré son envie de prolonger Neymar et Kylian Mbappé avec qui les discusssions ont avancé sans qu'une décision définitive ne soit déjà actée par le Brésilien ou le Français. Coincé dans le ventre mou de la Ligue 1 avec Bordeaux, Laurent Koscielny a demandé un grand ménage estival dans l'effectif. Le défenseur a invité tous ceux qui ne sont pas heureux à quitter le club girondins. A l'étranger, Thierry Henry a annoncé son départ de Montréal, une aventure au Québec qui aura marqué l'ancienne gloire des Bleus.