PSG: Leonardo veut vite prolonger Di Maria et Bernat, porte ouverte pour Draxler?

Invité de France Bleu Paris, Leonardo a fait le point ce jeudi sur les prolongations de contrat attendues au PSG. En plus de Neymar et Kylian Mbappé, le directeur sportif assure vouloir boucler rapidement celles d’Angel Di Maria et Juan Bernat. Sans fermer la porte à Julian Draxler.

C’est la grande priorité du PSG depuis quelques semaines. Le club de la capitale s’active en coulisses pour tenter de prolonger ses meilleurs éléments. Dans une interview accordée à France Bleu Paris, diffusée ce jeudi matin, Leonardo a fait le point sur la situation. En évoquant bien sûr les discussions menées avec Kylian Mbappé, qui s’interroge toujours sur son avenir, alors que son bail dans la capitale court jusqu’en 2022.

"On arrive au bon moment"

"On parle. Ça fait longtemps qu’on parle, a expliqué le directeur sportif parisien. On est clair sur notre position, sur ce qu’on veut. Là, je pense qu’on va arriver au moment de prendre une décision. On est chaque fois plus proche de ce moment-là, il y a une bonne ouverture de dialogue. On va bientôt arriver au moment de décider".

Interrogé sur le dossier Neymar, annoncé comme bien plus avancé, Leonardo a refusé de sceller l’avenir du Brésilien 29 ans, lui aussi lié à Paris jusqu'en 2022. En se montrant tout de même assez optimiste, comme pour Angel Di Maria et Juan Bernant, dont les contrats actuels s’achèvent en juin prochain. "Avec Neymar, on parle aussi. Le contrat est décidé seulement lorsqu’il est signé. Ce n’est pas encore le cas. On arrive au bon moment, comme avec Di Maria et Bernat. L’idée c’est d’arriver au bout le plus vite possible. On a l’intention de renouveler les quatre (avec Mbappé, ndlr)".

"Draxler est important pour le club"

Et peut-être même les cinq. Alors qu’il semblait se diriger vers une sortie par la petite porte, Julian Draxler pourrait finalement se voir proposer de rester. Sans le dire aussi clairement, c’est ce qu’a laissé entendre Leonardo au moment d’évoquer la situation de l’international allemand de 27 ans, sous contrat jusqu’à la fin de la saison: "Avec Draxler, on va parler. C’est un joueur important. Il est quand même important pour le club et on va voir comment ça va se finir pour sa situation."

Après de longs mois de déceptions, l’ancien de Wolfsburg, recruté pour 36 millions d’euros en janvier 2017, semble retrouver des jambes depuis le début de l’année. Sous les ordres de Mauricio Pochettino. Son rush dévastateur en fin de match à Barcelone, pour offrir à Mbappé son troisième but en 8e de finale aller de la Ligue des champions (1-4), a marqué les esprits. Faut-il voir dans la sortie de Leonardo un simple message d’encouragement ou une réelle volonté de le conserver? Les prochaines semaines permettront sans doute d’y voir un peu plus clair.