Le staff technique au coeur des négociations entre l'OM et Sampaoli

Comme indiqué mardi par RMC Sport, Jorge Sampaoli est de plus en plus proche de l'OM. Le technicien argentin et le club provençal négocient les derniers points contractuels, notamment sur la taille du staff technique. En cas d'accord, le coach devrait débarquer au plus tard lors de la prochaine trêve internationale, fin mars.

Près de six ans après le rocambolesque départ de Marcelo Bielsa, un nouveau technicien argentin devrait s'asseoir sur le banc de l'Olympique de Marseille. Jorge Sampaoli s'en rapproche fortement, du moins.

Comme expliqué mardi, l'ancien sélectionneur du Chili et de l'Argentine n'a pas encore trouvé d'accord définitif avec le club provençal, mais son entourage a confirmé à RMC Sport que les négociations avancent très bien. L’entraîneur veut venir à Marseille, les dirigeants de l’Atlético Mineiro, son club actuel, le savent, et la formation brésilienne prépare déjà l’avenir sans lui.

Négociations salariales en bonne voie

A l'heure actuelle, les deux parties sont toujours plongées dans des négociations contractuelles, et surtout salariales, concernant Sampaoli et son staff technique, souvent étoffé. La question étant de savoir combien de collaborateurs pourront accompagner l'ex-coach de Séville à Marseille.

Même si ce n’est pas confirmé à 100%, un contrat jusqu'en juin 2023 est évoqué. Un bail de deux ans - plus cette fin de saison - assez classique pour un nouvel entraîneur.

Arrivée avant la fin mars?

L’OM souhaite accueillir Sampaoli au mois de mars, même si cette date d'arrivée n'est pas encore figée. Selon plusieurs sources, l'entraîneur débarquerait au plus tard pour la trêve internationale du 22 mars. Mais il n’est pas exclu que ce soit avant.

L’optimisme règne en vue d’un accord dans les jours qui viennent. Même si, encore une fois, rien n’est signé ou acté définitivement. Frank McCourt, propriétaire de l'OM, doit donner son feu vert sur les questions financières, et le processus peut donc prendre un peu de temps.

En attendant, c'est avec Nasser Larguet aux manettes que Marseille reçoit ce mercredi soir Nice (21h) en match en retard de la 11e journée.