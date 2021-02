Sampaoli de plus en plus proche de l'OM

Jorge Sampaoli, l'entraîneur argentin de l'Atlético Mineiro (Brésil), est tout proche de trouver un accord avec l'OM pour prendre la succession d'André Villas-Boas et Nasser Larguet.

Après la mise à l'écart d'André Villas-Boas et l'intérim assumé par Nasser Larguet, l'OM devrait bientôt avoir un nouvel entraîneur. L’entourage de Jorge Sampaoli confirme ce mardi soir que les discussions avancent très bien avec l’OM. L’entraîneur argentin (60 ans) veut venir à Marseille. Et l’OM souhaite l’accueillir début mars. Les intentions sont donc claires de part et d’autre. Les négociations contractuelles se poursuivent. Les représentants de Jorge Sampaoli ne confirment pas encore la durée du contrat mais l’optimisme règne en vue d’un accord dans les jours qui viennent. Rien n’est encore signé ou acté définitivement. A l’Atlético Mineiro, on a tout de même intégré l’idée que Jorge Sampaoli allait bientôt quitter le club pour rejoindre l’OM, sauf retournement de situation.

Formé aux Newell's Old Boys, le club qui a révélé Marcelo Bielsa et Mauricio Pochettino et où a évolué Lionel Messi dans sa jeunesse, Jorge Sampaoli n'a pas fait carrière en tant que joueur, mais est passé rapidement dans le coaching. Après avoir débuté au Pérou, il a brillé au Chili, d'abord avec le club de l'Universidad de Chile, puis avec la sélection nationale, qu'il a menée en 8es de finale de la Coupe du monde 2014 et à la victoire à la Copa America en 2015. Jorge Sampaoli n'a connu qu'une expérience en Europe jusqu'à présent, sur le banc du FC Séville. Avec Adil Rami, Samir Nasri ou encore Benoît Trémoulinas, le club andalou avait fini 4e de Liga.

Mais l'entraîneur argentin avait ensuite rapidement répondu à la demande de son pays. Nommé sélectionneur de l'Argentine en 2017, il ne reste qu'un an là aussi, étant renvoyé après une Coupe du monde 2018 chaotique, conclue sur une élimination en 8es de finale par la France. Adepte de Marcelo Bielsa, déjà intéressé par Marseille et son ambiance volcanique ces dernières années, Jorge Sampaoli devrait bientôt s'installer au bord de la Méditerranée. En plein conflit avec la direction de l'OM, leur principale préoccupation à l'heure actuelle, les supporters marseillais espèrent sans doute revivre des émotions fortes et retrouver des ambitions avec leur probable futur entraîneur. Six ans après avoir été emportés par l'ouragan d'El Loco.