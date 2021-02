Mercato: Mineiro pourrait mettre fin au contrat de Sampaoli, ciblé par l’OM

Priorité de l’OM pour succéder à André Villas-Boas, Jorge Sampaoli est sous contrat avec l’Atlético Mineiro jusqu’à la fin de l’année 2021. Mais le club brésilien songerait, selon Globo Esporte, à conclure un accord à l’amiable avec le technicien argentin pour mettre fin à son bail.

Une bonne nouvelle venue du Brésil pour l’OM? Comme révélé par RMC Sport le 9 février, Jorge Sampaoli est la priorité de Marseille pour succéder à André Villas-Boas, démissionnaire mais mis à pied, et mettre fin à l’intérim du directeur du centre de formation, Nasser Larguet. Mais un problème technique d’importance se dresse dans ce dossier, le contrat qui lie l’Argentin à l’Atlético Mineiro jusqu’à la fin de l’année 2021. Le championnat du Brésil se termine lui dans deux journées, le 26 février, et le club de Mineiro, actuellement 3e, n’est plus dans la course au titre qui se disputera entre l’Internacional Porto Alegre et Flamengo.

Selon Globo Esporte, l’incertitude autour de l’avenir de Sampaoli commencerait à agacer le club basé à Belo Horizonte, qui aimerait être fixé au plus vite pour ses prochaines échéances. Au point d’être prêt à parvenir à un accord à l’amiable avec Sampaoli pour mettre une fin prématurée à son contrat. Le quotidien brésilien assure par ailleurs que les discussions entre l’ancien sélectionneur du Chili et l’OM se poursuivent. Des tractations qui pourraient ainsi s’accélérer en cas de liberté retrouvée pour Sampaoli.