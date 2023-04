PSG-Lens: Fofana "flatté" d'être cité du côté de Paris

Seko Fofana s’est exprimé ce vendredi au sujet de la suite de sa carrière. Le milieu de Lens, qui affrontera samedi le PSG en Ligue 1, est revenu sur les rumeurs d’un potentiel transfert à Pari spuis a rappelé son engagement auprès du club sang et or.

Originaire de la ville de Paris, Seko Fofana n’a jamais joué pour le PSG et fait le bonheur de Lens depuis son transfert en 2020. Régulièrement annoncé sur le départ en raison de ses grosses performances en Ligue 1, le milieu ivoirien a finalement prolongé à quelques heures de la clôture du mercato estival en août 2022. A la veille de défier le club francilien lors de la 31e journée de la saison, Seko Fofana est revenu vendredi sur les rumeurs l’ayant envoyé dans la capitale et sur sa récente notoriété.

"Certains me demandent de signer au PSG, ce sont des choses qui arrivent. Je suis originaire de la région mais il n’y a aucune déception par rapport au fait de ne pas avoir rejoint le PSG, a confié le solide milieu lensois lors d’un entretien accordé au journal Le Parisien. Je suis très content d’être à Lens et d’apporter à un club qui m’a tout donné. Je vais continuer à représenter Lens jusqu’à la fin et écrire l’histoire."

"C’est flatteur, tu es content de voir cette reconnaissance"

Régulièrement associé au PSG, qui s’est intéressé à lui pour renforcer son entrejeu, Seko Fofana a apprécié ces informations. Surtout, il y a vu une source de motivation: celle que son travail était reconnu à sa juste valeur.

"C’est flatteur, tu es content de voir cette reconnaissance. Quand des clubs européens s’intéressent à toi, cela te permet de continuer à travailler, a encore estimé le capitaine artésien. Les gens dans la rue ou dans mon entourage m’ont beaucoup interpellé à ce sujet. Il y a beaucoup de choses qui se passent et on ne maîtrise pas tout. Mais aujourd’hui je suis tranquille avec ça. Je me concentre sur Lens et le plus important, c’est de kiffer. Je me sens aimé, c’est ça qui compte."

Fofana discutera de son avenir en fin de saison

L'équipe dirigée par Franck Haise ne compte que six points de retard sur le PSG avant le duel tant attendu ce samedi au Parc des Princes. Ensuite, seulement, l’Ivoirien pensera à sa situation personnelle.

"Qui ne serait pas flatté de jouer dans l’un des meilleurs clubs d’Europe? C’est sûr que cela m’a déjà traversé l’esprit. Le plus important c’est de bien finir la saison, a finalement assuré Seko Fofana. Ces questions, je les aborderai tranquillement avec mon agent et le club. Peut-être que je suis encore ici pour longtemps, j’ai prolongé, je suis apaisé et en paix avec ma décision. Toutes les épreuves sont difficiles mais c’est plus facile de trouver des solutions quand on est là-haut plutôt que tout en bas. Je me sens très bien ici."