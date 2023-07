Les papiers sont signés, Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur du PSG

Après de longues négociations, le PSG et Christophe Galtier ont trouvé un accord pour le départ du technicien français, et l'ont signé. Le club de la capitale doit présenter ce mercredi son nouvel entraîneur, Luis Enrique.

Il aura fallu attendre... pour que les documents soient véritablement signés. Mais c'est maintenant acté, Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur du PSG. Le technicien français a reçu, validé puis signé l'accord à l'amiable qu'il a trouvé avec le Paris Saint-Germain pour acter leur séparation. Il a paraphé ce "docusign" électronique au terme d'une journée où le club de la capitale a accéléré le processus.

Surtout après avoir annoncé une conférence de presse dès ce mercredi à 14h, afin de présenter le nouvel entraîneur, Luis Enrique.

Thierry Oleksiak et Joao Sacramento s'en vont également

Cet accord concerne également les adjoints de Christophe Galtier, Thierry Oleksiak et Joao Sacramento, dont les dossiers de séparation ont eux aussi été validés au même moment que l'entraîneur en chef.

Le Paris Saint-Germain va désormais pouvoir débuter un nouveau chapitre, et Galtier (56 ans) se mettre éventuellement en quête d'un nouveau projet. Arrivé sur le banc parisien à l'été 2022, l'ancien coach de Saint-Etienne aura dirigé le club de la capitale à 50 reprises, pour 34 victoires, 6 nuls et 10 défaites. Et un titre de champion de France à la clé.