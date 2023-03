Mercato: Nagelsmann déjà en pole pour remplacer Conte, viré par Tottenham

Viré du Bayern Munich la semaine dernière, Julian Nagelsmann serait déjà la priorité de Tottenham pour remplacer Antonio Conte, démis de ses fonctions dimanche soir.

Julian Nagelsmann (35 ans) pourrait bien ne pas rester libre très longtemps. Viré du Bayern Munich la semaine dernière alors que son équipe était toujours en lice pour réaliser un triplé, l’entraîneur allemand serait la priorité de Tottenham pour remplacer Antonio Conte, démis de ses fonctions, dimanche soir. Selon la presse anglaise, les Spurs veulent entamer les discussions avec le technicien de 35 ans. Daniel Levy, le président, serait séduit par son profil même si de nombreux autres noms émergent, dont celui Mauricio Pochettino.

L’Argentin a marqué l’histoire du club lors de son long passage (2014-2019). A défaut de gagner le moindre trophée, il a installé l’équipe dans le Top 4 de la Premier League et l’a même emmenée en finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire (défaite 2-0 contre Liverpool en 2019). Son nom est régulièrement chanté dans les travées du Tottenham Stadium. Libre depuis son départ du PSG à l’été 2022, Pochettino est resté proche de Daniel Levy mais sa candidature susciterait quelques réserves au sein de la direction d’un club raillé par ses rivaux pour son incapacité à remporter des titres.

Selon le Daily Mail, plusieurs voix en interne militent pour un retour au jeu séduisant et attractif après les passages successifs de trois conservateurs comme José Mourinho, Nuno Espirito Santo et Conte. A ce titre, Luis Enrique, qui a quitté la sélection espagnole après son élimination en 8es de finale de la Coupe du monde, a des partisans. C’est aussi le cas du Portugais Marco Silva, convaincant avec Fulham (10e de Premier League), et de l’Allemand Oliver Glasner, qui a mené l’Eintracht Francfort au sacre en Ligue Europa la saison dernière.

La liste des candidats potentiels comporte d’autres entraîneurs en vogue en Angleterre comme Roberto De Zerbi (Brighton), Steve Cooper (Nottingham Forest) ou Thomas Frank (Brentford). Le Portugais Sergio Conceicao (Porto) serait aussi une option, comme l’Australien Ange Postecoglou (Celtic Glasgow).