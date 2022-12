Les réseaux sociaux d'Al-Nassr explosent depuis la signature de Cristiano Ronaldo

Ce vendredi, Cristiano Ronaldo a officiellement quitté l'Europe pour la première fois de sa carrière, pour s'engager dans le club d'Al-Nassr en Arabie saoudite. Depuis l'annonce de la nouvelle, les réseaux sociaux du club saoudien ont vu leur nombre d'abonnés exploser.

Après l'effet papillon, voici l'effet Ronaldo. Phénomène qui consiste à gagner un grand nombre de followers après avoir annoncé la signature d'un quintuple Ballon d'or. Et c'est le club d'Al-Nassr en Arabie saoudite qui en bénéficie.

Avant que le Portugais ne rejoigne officiellement ses rangs vendredi (même si c'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines), le club entraîné par Rudi Garcia totalisait 90.000 abonnés sur son compte twitter anglais. Ce samedi midi, le cap des 450.000 a été franchi.

Sur Instagram, le compte officiel du club saoudien a grimpé de 900.000 à plus de 3,7 millions de followers. Les chiffres sur les différents réseaux ont plus que quadruplé en seulement quelques heures. Sur Facebook, le club a plus que triplé son nombre de "j'aime" sur sa page.

Le post officiel qui annonce la signature de Cristiano Ronaldo totalise presque 320.000 likes. Les chiffres concernant les ventes de maillots floqués au nom du portugais sont à surveiller. Ils risquent d'exploser dans les prochains jours.

Cristiano Ronaldo "impatient de découvrir un nouveau championnat"

Après avoir posé avec son nouveau maillot jaune et bleu, avec toujours son numéro 7 au dos, CR7 a livré ses premières impressions sur le nouveau challenge qui l'attend. Il s'est dit "impatient de découvrir un nouveau championnat dans un pays différent."

"La vision d'Al-Nassr pour le football masculin et féminin est très inspirante, on a pu voir durant la Coupe du monde que l'Arabie saoudite était un pays avec beaucoup d'ambitions et de potentiel, a assuré la star portugaise. Je suis très heureux de découvrir le championnat saoudien, avec le club d'Al-Nassr. Je suis là pour aider mon nouveau club à progresser. On va travailler ensemble pour la réussite d'Al-Nassr."

Pour cette nouvelle aventure, Ronaldo va retrouver des visages bien connus de la Ligue 1. Il sera dirigé par Rudi Garcia et sera associé à Vincent Aboubakar sur le front de l'attaque. Il aura aussi comme coéquipiers le portier colombien David Ospina, l'ex-défenseur gauche rémois Ghislain Konan ou encore les anciens Marseillais Alvaro Gonzalez et Luiz Gustavo.