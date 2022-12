Mercato: quand Cristiano Ronaldo assurait ne pas vouloir terminer sa carrière dans un championnat secondaire

Depuis la signature de Cristiano Ronaldo avec le club saoudien d'Al-Nassr, des propos du Portugais ressortent, dans lesquels il clamait en 2015 son envie de finir sa carrière "avec dignité". Le Portugais indiquait qu'il ne se voyait pas "aux Etats-Unis, au Qatar ou à Dubaï".

La nouvelle a été officialisée ce vendredi soir: Cristiano Ronaldo s'est engagé pour deux ans et demi avec le club saoudien d'Al-Nassr. Pour la première fois de sa carrière, "CR7" va quitter l'Europe, à 37 ans. Depuis sa signature, des propos du Portugais datant de 2015 remontent à la surface, où l'intéressé parlait de sa fin de carrière idéale.

Invité en 2015 de l'émission The Jonathan Ross Show sur ITV, Cristiano Ronaldo lançait qu'il comptait terminer sa carrière "avec dignité" et qu'il n'avait pas l'intention de jouer "aux Etats-Unis, au Qatar ou à Dubaï". "Cela ne veut pas dire que ces championnats ne sont pas bons mais je ne me vois pas aller là-bas", déclarait celui qui évoluait alors au Real Madrid, qui prévoyait d'être toujours "au haut niveau dans un bon club" au moment de raccrocher.

Un contrat XXL attend Cristiano Ronaldo

En Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo devrait percevoir 200 millions d'euros annuels tout compris. Le quintuple Ballon d'or retrouvera par ailleurs quelques visages familiers du football européen puisqu'il sera dirigé par Rudi Garcia. Celui qui a résilié d'un "commun accord" son contrat avec Manchester United partagera le vestiaire avec des joueurs comme David Ospina, Alvaro Gonzalez, Luiz Gustavo ou VIncent Aboubakar.

Dans son entretien en novembre dernier avec Piers Morgan, qui a provoqué ensuite son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo répétait son envie de finir "dans un bon club". Après 10 journées, le club d'Al-Nassr pointe à la deuxième place du championnat local. En signant en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo pourrait aussi prochainement découvrir la Ligue des champions d'Asie, dont le tenant du titre est Al-Hilal, un autre club saoudien.

"La vision d'Al-Nassr pour le football masculin et féminin est très inspirante, on a pu voir durant la Coupe du monde que l'Arabie saoudite était un pays avec beaucoup d'ambitions et de potentiel, a lancé le nouveau venu, relayé par son nouveau club. Je suis très heureux de découvrir le championnat saoudien, avec le club d'Al-Nassr. Je suis là pour aider mon nouveau club à progresser. On va travailler ensemble pour la réussite d'Al-Nassr".