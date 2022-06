Mercato: Lille en discussions très avancées avec Paulo Fonseca

Pressenti pour prendre la succession de Jocelyn Gourvennec à Lille, Paulo Fonseca se rapproche encore un peu plus des Dogues. Les champions de France 2021 ont proposé selon nos informations un contrat de deux ans à l’ancien coach de l’AS Roma, son dernier club en date.

Du changement en vue à Lille. Paulo Fonseca pourrait devenir le nouvel entraîneur du LOSC dans les prochains jours. Selon nos informations, l’entraîneur portugais s’est vu offrir un contrat de deux ans par la direction lilloise. Il remplacerait Jocelyn Gourvennec, arrivé l’été dernier et toujours en poste.

Comme annoncé par RMC Sport, des premiers contacts avaient été établis au début du mois de juin entre le club nordiste et le coach portugais. Les négociations sont allées bon train puisqu’un contrat est désormais sur la table. La balle est donc dans le camp de l’homme de 49 ans.

10e de Ligue 1, Lille a connu un exercice 2021-2022 tumultueux et son entraîneur Jocelyn Gourvennec n’a jamais trouvé grâce aux yeux des supporters lillois et ce dès son arrivée. Bien que le Breton soit toujours un résident du Domaine de Luchin, la direction lilloise menée par Olivier Létang et Sylvain Armand, s’active déjà pour lui trouver un successeur avant la reprise fixée au 1er juillet.

Fonseca, un adepte de la défense à trois

De son côté, Paulo Fonseca jouit d’une belle réputation à travers l’Europe. Friand de défense à trois, le Portugais a exporté ses préceptes en Ukraine avec le Shakhtar Donetsk (2016-2019) puis en Italie à l’AS Roma (2019-2021). S’il n’a rien remporté de l'autre côté des Alpes, perpétuant la tradition de loser magnifique de l’AS Roma avant la récente Ligue Conférence, il a mené le Shakhtar vers trois titres de champion d’Ukraine.

Au Portugal, il a notamment fait les beaux jours de Braga en remportant la Coupe du Portugal 2016, mais aussi du FC Porto en soulevant une Supercoupe en 2013. En cas d’arrivée à Lille, Fonseca grossirait les rangs de la communauté portugaise aux côtés de José Fonte, Tiago Djalo et Renato Sanches, bien que ce dernier soit en instance de départ.