Lille: Gourvennec rassure sur l'état de forme de Ben Arfa, qui s'entraîne déjà

Jocelyn Gourvennec a confié qu’Hatem Ben Arfa était arrivé à Lille et attend désormais le feu vert pour sa signature. L’entraîneur a constaté que l’international français avait l’air en bonne forme malgré neuf mois d’inactivité.

Hatem Ben Arfa (34 ans) est toujours un joueur libre mais certainement plus pour très longtemps. Jocelyn Gourvennec a confirmé que le milieu offensif avait rejoint Lille lundi où il s’entraîne seul en attendant de signer son contrat.

"On attend le feu vert"

"On avait échangé à distance la semaine dernière, a confié le technicien, positif au covid et contraint de tenir sa conférence de presse en visio. On s'est vu hier (lundi). Il est sur place. On attend le feu vert. J'espère que ça va se solutionner très vite pour qu'il puisse nous rejoindre. Il est arrivé hier, on le gère individuellement pour l'instant. A partir du moment où ce se sera solutionné, il pourra intégrer le groupe. De ce qu’on a vu de lui, il est 'fit'."

Son état de forme est évidemment au cœur des interrogations puisque l’international français n’a plus joué depuis le 2 mai 2021 avec Bordeaux, qu’il a quitté libre l’été dernier. Mais Gourvennec a préféré botter en touche sur ce sujet tant que le joueur n’est pas officiellement lillois. Il a tout de même voulu se montrer rassurant à ce sujet.

"Il a été checké individuellement, il a l'air bien"

"Je vais faire les choses dans l'ordre, a-t-il expliqué. C'est un sujet qu'on pourra aborder quand il aura signé. Je n'ai pas envie qu'on se disperse et qu'on fasse les choses à l'envers. Il a été checké individuellement, il a l'air bien, je pourrais répondre à cette question quand il aura signé."

Il a rendu la même réponse au sujet de l’apport de Ben Arfa au sein du groupe nordiste, qui reçoit Lorient, mercredi (19h) en match en retard de la 20e journée de Ligue 1. "On ne va pas cacher qu'on discute avec Hatem, qu'on souhaite qu'il nous rejoigne, poursuit-il. Je pourrais évoquer tout cela avec plaisir mais là, on est en veille de match et je n'ai pas envie qu'on se trompe d'objectif. On pourra parler d'Hatem aussi longtemps que vous voudrez (quand il aura signé). Il y aura plein de sujets à évoquer le concernant mais je veux encore qu'on se focalise sur Lorient."

S’il s’engage, Ben Arfa portera les couleurs d’un septième club en France après Lyon, Marseille, Nice, le PSG, Rennes et Bordeaux. Il a aussi évolué à Newcastle, Hull City et Valladolid.