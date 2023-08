Lille: Létang explique comment il a retenu Fonseca face à l’intérêt de l’OM

Invité de l’After Foot sur RMC mardi, Olivier Létang, président de Lille, est revenu sur l’intérêt de l’OM pour son entraîneur Paulo Fonseca, auquel le club nordiste n’a pas cédé.

Paulo Fonseca (50 ans) va enchainer une deuxième saison sur le banc de Lille. Et cela aurait pu être différent puisque plusieurs clubs ont tenté de séduire le Portugais pour les rejoindre. C’est notamment le cas de l’OM, longtemps tenté par l’ancien technicien de l’AS Rome pour en faire le successeur du Croate Igor Tudor après son départ. Mais le Losc est resté ferme, comme l’a expliqué son président Olivier Létang, mardi dans l’After Foot sur RMC.

"Paulo à aucun moment n’a remis en cause cette possibilité (de rester)"

"Comment on l’a retenu? Cela a finalement été très simple, a confié le dirirgeant. Il y a eu effectivement des intérêts de deux clubs. Je n’ai pas eu les dirigeants d’autre clubs mais, dès qu’il y a eu des intérêts, on en parlé avec Paulo Fonseca. La position a été très claire, on est très heureux qu’il soit avec nous."

"On est très heureux de la qualité du travail, il fait partie du projet donc c’était pour nous impossible de le voir partir, a poursuivi Létang. On a eu cet échange et Paulo à aucun moment n’a remis en cause cette possibilité. Il est et a toujours été investi comme il l’a été l’an dernier. Je me répète, on est très heureux qu’il soit avec nous."

Arrivé l’été dernier, Fonseca a mené Lille à la cinquième place du championnat, pratiquant l’un des jeux les plus emballants du championnat, malgré une certaine inconstance dans les résultats. Ceux-ci ont tout de même permis à l’équipe d’arracher un billet qualificatif pour les barrages de la Conference League. Lille affrontera le vainqueur du match entre le B36 Tórshavn (Iles Féroé) et HNK Rijeka (Croatie).