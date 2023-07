Lille: Létang admet que l'OM a sollicité son coach Paulo Fonseca

Sollicité par plusieurs clubs européens dont l'Olympique de Marseille, Paulo Fonseca est finalement resté au LOSC. Des intérêts qui ne surprennent pas le président lillois Olivier Létang, présent en conférence de presse ce jeudi, qui se félicite lui d'avoir un "très très bon entraîneur".

"Ce n'était pas une surprise." Présent en conférence de presse ce jeudi à l'occasion de la présentation de Tiago Santos, Olivier Létang, président du LOSC, a réagi aux nombreuses sollicitations dont a fait l'objet son entraîneur Paulo Fonseca cet été. Le Portugais était dans le viseur de nombreux clubs européens dont l'Olympique de Marseille, mais est resté dans le nord de la France.

"La réaction de Paulo a été top"

Le fait que plusieurs clubs aient courtisé le techicien passé par le Shakhtar et l'AS Roma ne surprend pas vraiment le dirigeant lillois: "Je l'ai très bien pris parce qu'on a un très très bon entraîneur et forcément c'est normal qu'il soit sollicité. Ce n'était pas une surprise et je dois dire que la réaction de Paulo a été top", a répondu Létang à une question sur les informations qui envoyaient Fonseca à l'OM.

"On s'est parlé et lui a dit qu'il respectait totalement la décision du club. Il est investi sans aucun problème et est heureux d'être avec nous", poursuit-il. La direction du LOSC avait fait le choix de bloquer le départ de son entraîneur, avec l'ambition la saison prochaine de se qualifier pour la Ligue Europa Conférence.

"On va envoyer l'équipe réserve"

Olivier Létang s'est d'ailleurs amusé d'une question sur cette C4, un journaliste lui demandant si le club comptait la jouer "à fond". "Non, on va envoyer l'équipe réserve", répond en rigolant le dirigeant nordiste. Le président du LOSC a également fait un point sur le mercato et annoncé l'arrivée de Nabil Bentaleb, qui passait sa visite médicale ce jour selon ses dires.

Il explique aussi que pour le moment il n'était pas favorable à la prolongation du capitaine et défenseur central José Fonte, qui pourrait être honoré en cas de départ. Concernant un potentiel transfert d'André Gomes, prêté la saison passée par Everton, il explique que les demandes du club anglais en terme d'indemnité de transfert et de salaire du joueur étaient trop conséquentes.