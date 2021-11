Lille: Sanches regrette l’échec de son transfert au Barça

Renato Sanches (24 ans), milieu de terrain de Lille, regrette de ne pas avoir rejoint le FC Barcelone l’été dernier à cause d’une blessure à un genou. Il ouvre la porte à un départ lors du mercato d’hiver.

Renato Sanches (24 ans) pensait bien porter un autre maillot que celui de Lille cette saison. Le milieu de terrain portugais imaginait rejoindre un club prestigieux l’été dernier avant qu’une opération du ménisque de son genou droit ne gâche ses plans. "Cet été, beaucoup de clubs ont appelé Lille, reconnait-il dans une interview à L’Equipe. Et puis, il y a eu cette blessure et j'ai compris que je resterais ici. Depuis, je suis focus sur Lille. Je suis content d'être là. Quand je ne jouais pas au Bayern, c'est Lille et Luis (Campos) qui m'ont appelé. Ici, je joue et je donne tout. Lille, c'est mon club, ma maison."

Il confirme qu’il pensait quitter le Losc. Pour le FC Barcelone? "Oui", ajoute-t-il en imputant l’échec du transfert à cette blessure. "Au début, cela a été un choc, mais après tu relativises, reconnaît l’ancien joueur du Bayern Munich. Le foot, ce n'est que des hauts et des bas et je suis habitué. J'ai arrêté de penser aux clubs intéressés et au reste pour me fixer sur la récupération. Parce que si tu ne récupères pas, plus aucun club ne s'intéresse à toi."

Il aime bien l’AC Milan qui le courtise, comme Arsenal

Son départ n’est peut-être plus qu’une question de temps. Remis de cette opération, il a repris depuis le mois d’octobre, même s’il n’a pas participé au match nul face à Monaco (2-2), vendredi (adducteurs). Il se dit désormais prêt à évoluer dans un club de plus haut niveau alors que les noms d’Arsenal et de l’AC Milan sont cités comme de potentielles destinations.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

"Peut-être que Milan et Arsenal sont intéressés mais je ne sais pas, explique-t-il. J'ai parlé avec mon agent, je sais quels clubs appellent ou pas, mais je ne peux pas le dire maintenant. Mais je sais que je suis prêt. Si une offre arrive, je verrai ce qu'il y a de mieux pour moi." Relancé sur l’AC Milan, il ajoute: "Oui, c'est un grand club, historique, conclut-il. La classe. J'aime bien."