Le podium en Ligue 1, le titre en Premier League et Serie A, le maintien en Liga... Les enjeux du week-end en Europe

La Premier League et la Serie A vivront ce dimanche une dernière journée palpitante avec un duel à distance dans les deux cas. Manchester City et l'AC Milan ont l'avantage respectivement face à Liverpool et l'Inter Milan. En France, les enjeux européens et la place de barragiste animeront le dernier week-end de championnat.

Dans une semaine, au Stade de France, Liverpool et le Real Madrid disputeront le dernier match de la saison en finale de Ligue des champions. Mais si le club merengue est déjà sacré champion en Liga, les Reds ont encore la possibilité de ravir le titre à Manchester City en Premier League. L'AC Milan et l'Inter Milan se joueront aussi la Serie A ce dimanche.

Premier League

Dix ans après son titre obtenu à la dernière seconde grâce à Sergio Agüero, Manchester City pourrait cette fois tout perdre lors de la dernière journée. Comme lors de la saison 2018-2019, les Cityzens de Pep Guardiola vont se disputer la Premier League avec les Reds de Jürgen Klopp lors de l'ultime match. Les deux équipes auront l'avantage de recevoir, respectivement Aston Villa pour l'actuel leader et Wolverhampton pour le dauphin. Il y a trois ans, déjà à la lutte avec Liverpool lors de la dernière journée, les Skyblues n'avaient pas craqué face à Brighton. Il faudra encore s'imposer pour Kevin De Bruyne et ses coéquipiers face à une équipe dirigée par Steven Gerrard, l'une des légendes de Liverpool qui aimerait forcément jouer un mauvais tour à son adversaire.

Déjà assuré de sa qualification en Ligue des champions, Chelsea accueillera Watford pour finir sur une bonne note, à la troisième place. Après deux défaites de rang en championnat, dont face à Tottenham, son rival et concurrent pour la quatrième place, Arsenal défiera Everton à l'Emirates Stadium, qui vient de valider son maintien. Les Spurs se déplaceront à Norwich, avec l'objectif de conserver le dernier billet qualificatif pour la prochaine Ligue des champions. Avec deux points d'avance, la formation coachée par Antonio Conte a le dessus.

En bas de tableau, le maintien se jouera à distance entre Burnley (17e, 35 pts, -18) qui reçoit Newcastle et Leeds (18e, 35 pts, -38) qui se déplace à Brentford.

Le classement:

1- Manchester City: 90 points (+72)

2- Liverpool: 89 points (+66)

3- Chelsea: 71 points (+42)

4- Tottenham: 68 points (+24)

5- Arsenal: 66 points (+9)

Serie A

En Italie aussi, le championnat n'est pas joué avant la dernière journée et un match à distance opposera le tenant du titre, l'Inter Milan, à l'AC Milan. Voilà 11 ans que le club rossonero attend de connaître un nouveau sacre, à une époque où Zlatan Ibrahimovic était le leader d'attaque. Si le Suédois est toujours au club, le vétéran a surtout apporté son expérience cette saison même s'il a marqué huit buts.

L'Inter Milan recevra dimanche (18h) la Sampdoria là où l'AC Milan ira sur le terrain de Sassuolo. Pour que l'équipe de Simone Inzaghi décroche le Scudetto, il faudra s'imposer en espérant une défaite de l'autre club lombard, dans la mesure où la différence de buts particulière est à l'avantage d'Olivier Giroud et ses partenaires. La course à la Ligue des champions est en tout cas définitivement réglée avec les qualifications de Naples et de la Juventus Turin. A noter que la Salernitana, l'équipe de Franck Ribéry, doit valider son maintien dans une lutte à distance face à Cagliari.

Le classement:

1- AC Milan: 83 points (+35)

2- Inter Milan: 81 points (+49)

3- Naples: 76 points (+40)

4- Juventus: 70 points (+22)

Ligue 1

Derrière le PSG, la bataille fait rage depuis plusieurs journées pour les places européennes. L'AS Monaco, qui reste sur une série de neuf victoires, a repris la deuxième place la semaine dernière après la défaite de l'OM sur le terrain de Rennes. Les Phocéens n'ont plus leur destin entre leurs pieds alors que les Monégasques vont se rendre à Lens, qui peut espérer finir dans le top 5. Marseille recevra Strasbourg, un autre candidat à l'Europe, là où Rennes, qui peut encore finir deuxième, effectuera le voyage à Lille, qui n'a plus rien à jouer. Dernier prétendant en lice, Nice jouera à Reims, en espérant un faux-pas de Strasbourg ou Rennes pour passer devant.

En bas de tableau, Bordeaux est déjà condamné à la Ligue 2, même si la sentence n'est pas encore officielle mais la différence de buts semble irrattrapable pour les Girondins, qui boucleront leur saison à Brest. Le véritable enjeu réside dans le duel à distance entre Metz et Saint-Etienne. Avec deux victoires de suite, les Messins ont repris l'avantage et vont avoir un sacré défi, au Parc des Princes, là où l'ASSE ira à Nantes.

Le classement:

2- Monaco: 68 points (+25)

3- Marseille: 68 points (+21)

4- Rennes: 65 points (+42)

5- Strasbourg: 63 points (+21)

6- Nice: 63 points (+15)

7- Lens: 61 points (+14)

...

18- Metz: 31 points (-29)

19- Saint-Etienne: 31 points (-35)

20- Bordeaux: 28 points (-41)

Liga

La situation de haut de tableau est déjà réglée en Liga, avec le Real Madrid qui a remporté le titre devant le FC Barcelone. L'Atlético Madrid et le FC Séville sont eux aussi déjà qualifiés pour la prochaine Ligue des champions et le seul suspense réside dans le fait de connaître la dernière équipe sur le podium. Les Colchoneros, qui ont l'avantage, seront les hôtes d'un match face à la Real Sociedad alors que le club andalou pourra avoir le soutien de ses supporters face à l'Athletic Bilbao.

Cinquième du championnat et vainqueur de la Coupe du Roi, le Bétis Séville est déjà qualifié pour la prochaine Ligue Europa, comme la Real Sociedad tandis que Villarreal dispute avec l'Athletic Bilbao une place pour la prochaine Europa Conference League. Le sous-marin jaune, qui a un point d'avance sur son adversaire, se rendra à Barcelone. En bas de tableau, le Deportivo Alavés et Levante sont d'ores et déjà relégués. La 18e place, actuellement occupée par Cadix, pourrait retomber aussi sur Majorque, Grenade ou Elche.

15- Elche: 39 pts (-14)

16- Grenade: 37 pts (-17)

17- Majorque: 36 pts (-29)

18- Cadix: 36 pts (-17)

Le reste de l'Europe

Avec le succès de l'Eintracht Francfort en Ligue Europa, cinq clubs allemands participeront à la prochaine Ligue des champions. La Bundesliga a d'ores et déjà rendu son verdict avec le succès final du Bayern Munich devant le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig.

Le championnat néerlandais a vu le nouveau titre de l'Ajax Amsterdam alors qu'au Portugal, déjà champion au détriment du Sporting Portugal, le FC Porto a encore une finale de Coupe à jouer ce dimanche face à Tondela. Le Club Bruges, Celtic, le RB Salzbourg, et le Shakhtar Donetsk sont eux aussi déjà qualifiés en Europe pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions. 24 des 32 équipes sont déjà connues, en attendant ce week-end le deuxième de Ligue 1 et le quatrième de Premier League.