Liverpool: le message de Salah à Mané après son départ au Bayern

Mohamed Salah, attaquant de Liverpool, a adressé un message sympa en direction de Sadio Mané, son ancien compère de l’attaque qui s’est engagé avec le Bayern Munich, mercredi.

On les disait un peu en froid après une si riche collaboration. Sadio Mané et Mohamed Salah semblent s’être quittés bons amis de Liverpool. L’attaquant égyptien a publié un message en direction du Sénégalais, officiellement transféré au Bayern Munich, mercredi.

"Tu vas nous manquer à tous"

"Ce fut une sacrée aventure! Merci pour tous ces bons moments et je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure! Tu vas nous manquer à tous", a écrit l’ancien joueur de l’AS Rome qui a rejoint les Reds en 2017, un an après l’arrivée de Mané (2016).

Ensemble, les deux joueurs ont participé à écrire l’une des plus belles pages de l’histoire du club avec des buts en pagaille et six titres décrochés dont la Ligue des champions en 2019 et la Premier League en 2020. Leurs confrontations avec leur équipe nationale lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations et en barrage pour la Coupe du monde ont un peu épicé leurs relations.

Mais, début juin, Salah avait démenti des tensions avec son partenaire. "Si on parle de rivalité entre nous, d'égoïsme, je suis en total désaccord, a-t-il déclaré dans France Football. Je ne sais pas d'où ça vient... J'ai une belle relation avec Sadio, nous échangeons normalement, nous sommes assis côte à côte dans le vestiaire. Notre intérêt est que Liverpool gagne tous les matchs, donc nous nous efforçons de nous passer le ballon pour inscrire le plus de buts possible. Cherchez un joueur de mon profil en Premier League, vous n'en trouverez aucun qui adresse autant de passes décisives que moi."

Sadio Mané s’est engagé pour trois ans avec le Bayern, mercredi, alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat avec le club anglais. Salah est, lui, en négociation avec Liverpool pour prolonger son contrat qui court jusqu’en 2023.