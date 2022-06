Liverpool: Salah met les choses au clair sur sa relation avec Mané

Interrogé par France Football, Mohamed Salah assure qu'il y a aucune animosité entre lui et Sadio Mané, son coéquipier à Liverpool. L'Égyptien assure même le contraire.

Sadio Mané et Mohamed Salah ne sont pas en froid. Malgré de nombreuses rumeurs concernant d'éventuelles tensions entre les deux joueurs de Liverpool, l'international égyptien assure que tout ce passe bien avec son coéquipier, sur le terrain comme en dehors.

"Si on parle de rivalité entre nous, d'égoïsme, je suis en total désaccord. Je ne sais pas d'où ça vient... J'ai une belle relation avec Sadio, nous échangeons normalement, nous sommes assis côte à côte dans le vestiaire. Notre intérêt est que Liverpool gagne tous les matchs, donc nous nous efforçons de nous passer le ballon pour inscrire le plus de buts possible. Cherchez un joueur de mon profil en Premier League, vous n'en trouverez aucun qui adresse autant de passes décisives que moi", explique-t-il dans les colonnes de France Football.

Double déception en sélection

En concurrence pour le Ballon d'or aux côtés de Karim Benzema, les deux joueurs de Liverpool se sont également croisés en sélection ces derniers mois. Le Sénégalais a d'ailleurs mis fin aux ambitions de l'Égypte en finale de la CAN (0-0, 2-4 TAB) puis lors des barrages de la Coupe du monde (1-0, 0-1, 1-3 TAB). Malgré ses échecs en sélection, Mohamed Salah s'est vite remis la tête à l'endroit avec Liverpool.

"Je n'allais pas pleurer pendant une semaine. Dans la foulée de notre défaite au Sénégal (le 29 mars), je suis rentré en Angleterre. J'ai atterri à 8 heures du matin et j'ai filé au club pour des soins et un sauna. Et le 2 avril, je jouais soixante-dix minutes contre Watford. Bien sûr, j'étais triste mais je ne pouvais rien y changer", assure-t-il. La fin de saison a également été douloureuse pour Liverpool, vaincu en finale de Ligue des champions et deuxième de Premier League, un point derrière Manchester City. Mais les Reds ont toutefois remporté la Cup et la Coupe de la Ligue.