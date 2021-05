LOSC: Fonte a "envie de rester" et discute avec ses dirigeants

Invité de Top of the foot, ce lundi sur RMC, José Fonte a fait le point sur son avenir au LOSC. En fin de contrat le mois prochain, le capitaine portugais souhaite poursuivre son aventure dans le Nord.

C’est l’un des grands artisans du quatrième titre de l’histoire du Losc. Impérial tout au long de la saison, José Fonte s’est comporté en véritabe patron dans le Nord. Brassard autour du biceps, le défenseur portugais s’est montré irréprochable au cours de cette saison historique pour les Dogues. Invité de Top of the foot, ce lundi sur RMC, le défenseur de 37 ans a fait le point sur son avenir, alors que son contrat arrive à terme le mois prochain.

"Il y a des discussions. Le président a parlé avec moi et mes agents, a expliqué le joueur de la Selecçao (45 sélections). On attend de voir ce qu’il va se passer. Oui, j’ai envie de continuer, c’est normal. J’aime être ici. J’ai une très bonne relation avec les supporters, avec tout le monde à Luchin. Je sens que tout le monde me respecte et c’est réciproque. Si je maintiens mon niveau, c’est normal d’avoir cette envie de continuer (...) Je n'ai pas vu l'offre. On a parlé. J'ai envie de rester."

Il avait négocié une prime de titre à son arrivée en 2018

En attendant d’être fixé sur son sort, Fonte a livré une anecdote étonnante datant de son arrivée à Lille en juillet 2018. Lorsque Luis Campos l’a recruté au Dalian Yifang (Chine), l’ancien joueur de Crystal Palace, Southampton et West Ham a réclamé une prime en cas de sacre en Ligue 1. A une époque où le Losc était en difficulté sportive.

"L’objectif et l’envie sont là, toujours. Quand je suis arrivé, j’ai parlé avec Marc Ingla (le directeur général du Losc, ndlr) par rapport à une prime de titre. Parce que je crois que tout est possible dans le foot. Après, il faut beaucoup travailler et avoir la mentalité. Il faut penser que c’est possible. C’est aussi ça un peu mon travail. Quand je suis arrivé, ils ont pensé que j’étais complètement fou (sourire)."