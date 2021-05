LOSC: Létang accepte le départ de Galtier mais veut négocier avec son futur club

Olivier Létang, le président du LOSC, a fait savoir ce mardi soir qu’il acceptait la décision de Christophe Galtier de s’en aller. Mais il prévient que son futur club devra verser une indemnité pour sa dernière année de contrat.

Le LOSC ne libère pas gratuitement Christophe Galtier. C’est la petite mise au point effectuée par son président, Olivier Létang, après l’annonce du départ de son entraîneur. Au surlendemain du titre de champion de France décroché par les Lillois, Christophe Galtier a informé le dirigeant du club nordiste de sa volonté de relever un nouveau challenge. Une requête comprise et acceptée par Olivier Létang. A un détail près : Christophe Galtier est encore sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2022. Le futur club de "Galette" devra donc trouver un accord avec le LOSC.

"Il reste une année de contrat à Christophe avec le LOSC et dans un premier temps, nous devrons discuter des modalités de son départ avec le club qu'il choisira", explique ainsi Olivier Létang sur le site du LOSC. Nice ou l’OL ? Le suspense demeure, alors que Naples semble s’être retiré de la course en affirmant, par la voix de son président Aurelio De Laurentiis, vouloir faire signer un entraîneur italien. En parallèle, le LOSC va devoir trouver lui aussi un nouveau coach. "Nous allons sereinement commencer à discuter avec quelques coachs de haut niveau avec toujours en priorité l’intérêt du club, à savoir l’ambition sportive et la compétitivité", indique Olivier Létang.

Létang souhaite "beaucoup de bonheur" à Galtier

Ce départ de Christophe Galtier, trois ans et ans après son arrivée dans le Nord quand l’équipe était 18e de Ligue 1, le LOSC le comprend. "Pour ne pas perturber les objectifs collectifs du club, nous avions prévu de nous voir dès la fin du championnat, rappelle Olivier Létang. Nous avons donc eu cet échange final ce matin (mardi), un échange long et très humain. Je lui ai évidemment témoigné ma volonté de poursuivre avec lui, car c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'amitié et d'estime, en tant qu'entraîneur mais aussi en tant qu'homme. Nous avons passé cinq mois ensemble. Ils furent intenses et formidables, sur le plan humain et professionnel. Mais Christophe a pris la décision de quitter le LOSC. Je le respecte et dois l'accepter."

Et visiblement, les deux parties garderont une estime réciproque. "Christophe a déclaré qu'il restera toujours un supporter du LOSC. De la même manière et en toute amitié, je lui souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de sa brillante carrière d'entraîneur", confie Olivier Létang. La fête du titre de champion de France n’est pas gâchée.