Ballon d’or: Luis Suarez milite pour la victoire de son ami Messi

Interrogé par le média argentin Olé, l’attaquant de l’Atlético de Madrid Luis Suarez a expliqué pourquoi son ex-équipier au Barça et grand ami Lionel Messi mérite de remporter un septième Ballon d’or cette année.

Plus que 24 heures avant la clôture des votes pour le Ballon d’or. Alors que la course au prestigieux trophée est très ouverte cette année, chacun y va de son petit pronostic ou de son message de soutien. Dans cette lutte d’influence, le duel Benzema-Messi, deux des principaux favoris avec Robert Lewandowski et les champions d’Europe italiens, occupe le terrain. À la veille du Clasico Barça-Real, chacun défend son camp. Bien que partis de la Maison Blanche, Cristiano Ronaldo ou Zinédine Zidane ont ainsi clairement soutenu l’attaquant français.

Même s’il a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG cet été, Lionel Messi conserve des appuis de poids en Espagne, notamment parmi ses anciens partenaires. Luis Suarez a noué de grands liens d’amitié avec l’Argentin entre 2014 et 2020, année de son départ à l’Atlético de Madrid. Les deux sud-américains partent même en vacances ensemble avec leur famille.

Messi et Suarez en vacances © ICON Sport

"Il n’a pas de rival"

Sans surprise, l’Uruguayen a donc affiché son soutien à la star parisienne, en quête d'un 7eme trophée: "Je pense que Leo mérite d’être Ballon d’or parce qu’il a connu une année spectaculaire sur le plan personnel même s’il n’a gagné que la Coupe d’Espagne avec Barcelone, a-t-il confirmé à Olé. Il a été sacré meilleur buteur de Liga. Il a gagné la Copa America en terminant meilleur buteur et meilleur passeur. C’est un trophée qu’il mérite pour ce qu’il a gagné comme joueur et parce qu’il est toujours difficile de maintenir un tel niveau saison après saison pendant aussi longtemps. C’est quelque chose de presque impossible. Il n’a pas de rival", estime Suarez. Verdict le 29 novembre.