Atlético: Simeone a "retrouvé le Griezmann de toujours"

Après la victoire de l’Atlético de Madrid face au Betis Séville (3-0) dimanche en Liga, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, Diego Simeone, a été très élogieux à l’égard de son attaquant français Antoine Griezmann. De bon augure avant le déplacement à Liverpool mercredi en Ligue des champions.

Et en plus il n’a pas marqué… Antoine Griezmann fut l’un des grands artisans de la belle victoire de l’Atlético de Madrid face au Betis Séville (3-0) dimanche pour le compte de la 12eme journée de Liga. Remuant, le champion du monde français s’est procuré plusieurs occasions et semble enfin avoir repris ses marques chez les Colchoneros, deux mois après un retour jugé timide en provenance du Barça : "Si l'on regarde son match, oui, on a retrouvé le Griezmann de toujours, a salué son entraîneur et fidèle soutien Diego Simeone, suspendu dimanche. Il a travaillé pour l'équipe, couru, a créé des situations de but. C'est ce à quoi on pensait quand on a pensé à le faire revenir."

Gimenez : "Au début, on le sentait un peu timide quand il jouait"

Auteur de son premier but en Liga il y a une semaine face à Levante (2-2), "Grizou" a aussi la confiance de ses partenaires José Gimenez : "Griezmann sait tout ce qu'il signifie pour nous, toute l'importance qu'il a pour nous, a déclaré le défenseur de l’Atlético. Au début, on le sentait un peu timide quand il jouait, mais ça commence à sortir. Le joueur qu'il a enfoui en lui est en train de ressortir. Il est fort, il va bien, et on a besoin de lui comme ça pour continuer à grandir en tant que groupe."

Ce retour en forme arrive à pic, avant une affiche capitale à Anfield mercredi contre Liverpool pour la 4e journée de la Ligue des champions, et surtout une semaine avant le début de la fenêtre internationale de novembre où les Bleus espèrent décrocher leur billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.