Lyon: Aulas conforte Bosz malgré les trois défaites de suite

Les trois défaites consécutives de l’OL en Ligue 1 n’ont pas entamé l’optimisme de Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais a publié un tweet ce lundi matin dans lequel il réaffirme son soutien à Peter Bosz, son entraîneur. Il avait déjà salué la prestation de son équipe, dimanche malgré la défaite face au PSG (0-1). "Le contenu très positif précède toujours les bons résultats", avait-il promis.

"Je ne suis pas inquiet, j’assume"

Il a insisté quelques heures plus tard. "La vérité est que notre niveau potentiel d’équipe est très élevé, l’intensité du match supérieure au PSG, a-t-il écrit sur Twitter. Peter Bosz et son staff font du bon travail, laissez-nous travailler sereinement. On fera les comptes le moment venu: je ne suis pas inquiet, j’assume."

Aulas a assisté à la rencontre au Groupama Stadium en compagnie de son successeur, l’homme d’affaires américain John Textor. Son message tranche avec celui bien plus incisif de Vincent Ponsot, directeur du football du club, la semaine dernière. "Peter a des objectifs à remplir fixés à la trêve Coupe du monde (15e journée, ndlr), il en a à la 19e journée qui existent depuis le départ avec des temps de passage, avait expliqué Ponsot. Ces objectifs resteront entre Peter et nous. L’exigence, on l’a vis-à-vis de lui et il a cette même exigence vis-à-vis de lui-même. Il est tout à fait conscient de cette situation et qu’on n’attendra pas le mois de février ou le mois de mars."

Selon L’Equipe, les dirigeants auraient fixé à Bosz la mission d’être sur le podium avant la Coupe du monde. Ce que Bosz a démenti en conférence de presse vendredi. "Il (Ponsot, ndlr) m’a dit: ‘il faut être sur le podium en fin de saison’, ce n’est pas la même chose qu’être sur le podium avant le mondial, a confié l’entraîneur. Ça ne change rien pour moi, l’OL doit être là (sur le podium, ndlr) en fin de saison, je suis complètement d’accord avec ça."

Bosz: "je vais boire beaucoup d’alcool"

Dimanche, l’entraîneur néerlandais a de nouveau été interrogé sur la perspective d’être démis de ses fonctions après le revers face à Paris, qui a suivi ceux à Lorient (1-3), puis à Monaco (1-2). "Comment je vais gérer la trêve? Je vais boire beaucoup d’alcool après trois défaites, avait-il souri. Plus sérieusement, contre Lorient c’était mauvais, contre Monaco on ne mérite vraiment pas de perdre parce qu’on a bien joué, et aujourd’hui les joueurs ont tout donné. Je ne ferme pas les yeux sur ce que j’ai vu, mais on va dans le bon sens. (…) Est-ce que j’ai peur? Non, je n’ai jamais peur. S’ils ne me donnent pas le temps, c’est comme ça, a philosophé le technicien néerlandais. Mais j’ai une idée claire de mon travail et de comment je veux que les joueurs jouent. On s’entraîne dur, on fait tout pour gagner les matchs."