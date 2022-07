Mercato: Cristiano Ronaldo absent de la tournée de pré-saison de Manchester United

Les médias anglais en parlaient jeudi, c'est désormais certain: Cristiano Ronaldo, qui voudrait quitter Manchester United cet été, ne fait pas partie de la liste des 31 joueurs convoqués par le staff pour la tournée en Thaïlande et en Australie.

"Cristiano Ronaldo ne fera pas partie du groupe en partance pour la Thaïlande car il a obtenu un congé supplémentaire pour régler un problème familial", indique le club anglais, qui garde le même discours depuis le début de semaine. Alors que la superstar portugaise ne s’est pas présentée à la reprise de l’entraînement lundi, la communication officielle autour de cette absence évoque "des raisons personnelles".

Manchester United prêt à écouter les potentielles offres de transfert

Sauf que CR7 a bel et bien fait part de son intention de quitter Manchester United dès cet été. D’après Sky Sports, les dirigeants mancuniens seraient d’ailleurs à l’écoute des possibles offres en vue d’un transfert de l’attaquant portugais. Pour le média anglais, la "décision finale" reviendra au joueur, ce qui laisse à ce dernier l’opportunité de changer d’avis et de rester… ou bien de quitter United seulement un an après son grand retour.

Selon The Athletic, Chelsea suit attentivement la situation de Cristiano Ronaldo. Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, a rencontré son agent - le célèbre Jorge Mendes - il y a environ un mois et les conversations entre les deux hommes se sont poursuivies depuis. Behdad Eghbali, co-propriétaire du club avec Todd Boehly, verrait lui aussi d’un très bon oeil le recrutement d’une telle superstar. Comme expliqué par RMC Sport, Naples est également attentif à la situation, tandis que le Bayern Munich, un temps annoncé dans la liste des prétendants, a d’ores et déjà fermé la porte à une arrivée du quintuple Ballon d’or.