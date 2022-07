Barça: pourquoi cela bloque avec Manchester United pour De Jong

Annoncé depuis plusieurs semaines, le départ de Frenkie De Jong vers Manchester United n’est toujours pas bouclé. Le milieu de terrain néerlandais est bloqué par le Barça, qui tarde à lui payer ses 20 millions d’euros de salaire que le club lui doit, selon la presse anglaise.

Cela fait plusieurs mois que les noms de Frenkie De Jong et de Manchester United sont associés, et plusieurs semaines qu’un accord est annoncé tout proche. Pourtant, le milieu de terrain néerlandais est toujours au FC Barcelone.

Selon les informations du Telegraph, le club blaugrana chercherait à s'entendre avec le Batave sur le paiement de son salaire qu’il doit encore lui verser, retardant son départ vers la Premier League.

De Jong a aidé le Barça pendant le Covid

Lors de la saison 2020-2021 et 2021-2022, le joueur accepte comme ses coéquipiers de réduire provisoirement son salaire afin de soulager les finances de son club en pleine crise sanitaire.

Ce sont ainsi 11 et 5 millions d’euros que le club économise ces deux saisons, sans oublier une prime de 4 millions d’euros supplémentaires pour avoir disputé 60% des matchs de son équipe. Ce qui donne une dette totale de 20 millions d’euros envers l'international néerlandais (43 sélections).

Après avoir signé pour cinq saisons en 2019, De Jong a prolongé jusqu’en 2026 et le Barça compte s’appuyer sur cette nouvelle durée de bail pour étendre ses paiements. Ce qui bloque pour le moment son transfert chez les Red Devils, qui n’ont pour l’heure pu enregistrer qu’une seule arrivée, celle de Tyrell Malacia, au lendemain d’un exercice très décevant.

Manchester United s'envole vendredi pour l'Asie

Ces dernières heures, une somme de 65 millions d’euros (plus 20 millions de bonus) avait été évoqué pour le transfert du milieu néerlandais à Manchester United où il retrouverait son mentor de l’Ajax Erik Ten Hag.

Le club mancunien doit s’envoler pour la Thaïlande ce vendredi et y débuter sa tournée, avec un derby d’Angleterre mardi face à Liverpool en guise d’amuse-bouche. Seulement sixième de Premier League la saison passée, Manchester United lancera ensuite son opération séduction dès le dimanche 7 août avec un duel inaugural contre Brighton à Old Trafford. Reste à savoir si d'ici-là les Red Devils, et surtout Barcelone, seront parvenus à avancer dans le dossier De Jong.