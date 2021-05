Manchester United: la piste Haaland abandonnée après la prolongation de Cavani?

La prolongation de contrat d’une saison supplémentaire d’Edison Cavani pourrait barrer le recrutement d’un avant-centre de renom comme Erling Haaland ou Harry Kane, cet été.

Un courtisan de moins pour Erling Haaland? La prolongation du contrat d’Edinson Cavani (34 ans) pour une saison supplémentaire va donner la tendance du mercato de Manchester United, cet été, selon Gary Neville, ancien joueur du club. Cela signifierait par exemple que les Red Devils ne devraient pas investir sur une star mondiale en pointe comme Erling Haaland ou Harry Kane (Tottenham) puisque Mason Greenwood peut aussi occuper le poste d’avant-centre. La priorité des Mancuniens pourrait donc être donnée à l’arrivée de Jadon Sancho, ailier du Borussia Dortmund.

"Si vous regardez la politique des deux dernières années depuis l'arrivée d'Ole (Gunnar Solskjaer) à Manchester United, je ne pense pas qu'ils recruteront un autre attaquant, a déclaré Neville sur Sky Sports lundi. Je n'ai pas les contacts à l'intérieur du club que j'avais l'habitude d'avoir, c'est donc mon hypothèse. Ils étaient à fond sur Sancho, ils ne l'ont pas eu l'été dernier, mais ils pourraient avoir l'air beaucoup plus malins s'ils le recrutent moitié moins cher cette fois."

"Si Manchester United devait recruter Harry Kane et un Sancho, Cavani jouerait-il? Greenwood pourra-t-il progresser? Quelle est la place de Paul Pogba? Je regarde donc maintenant et je pense que Sancho arrivera, avec le soutien de Greenwood de ce côté-là."

L’ancien international anglais imagine très bien le dispositif des Red Devils. "En pointe, ils auront Cavani et Greenwood et à gauche, ils auront Rashford et Martial, puis vous avez Pogba qui peut s'intégrer là aussi ou à la base du milieu de terrain, imagine l’ancien international anglais. Si vous recrutez aussi Kane ou Haaland, je ne pense pas que cela fonctionne pour Manchester United dans la façon dont ils ont recruté ces dernières années. Je pense que c'est Sancho et je pense que c'est leur affaire."



Si son schéma se vérifie, cela ferait un courtisan de moins pour Erling Haaland courtisé par de nombreux clubs dont le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City.