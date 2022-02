Manchester United: Schmeichel fracasse Pogba malgré son but contre Burnley

Peter Schmeichel a critiqué le niveau de jeu de Paul Pogba pour son retour en Premier League mardi soir. Le milieu français a marqué mais n'a pu éviter le nul concédé par Manchester United face à Burnley (1-1), dernier du classement, lors de la 24e journée.

La traversée du désert semble enfin terminée pour Paul Pogba du côté de Manchester United. De retour après plusieurs mois d'absence, le Français vient d'enchaîner deux matchs consécutif avec les Red Devils en FA Cup et en Premier League. Malgré une belle forme physique et surtout un but capital ce mardi à Burnley, le milieu de 28 ans n'a pas fait taire ses détracteurs après le nul des Mancuniens contre le Clarets (1-1). Parmi eux, Peter Schmeichel s'est montré particulièrement virulent à l'encontre du champion du monde 2018.

>> Burnley-Manchester United (1-1)

"Pogba était complètement hors de son match"

Buteur en première période, Paul Pogba a mis fin à plus d'un an de disette face au but avec Manchester United. En l'absence de Cristiano Ronaldo, laissé au repos en début de match, le milieu a semblé prendre le jeu à son compte pendant le premier acte. Mais l'ancien gardien emblématique des Red Devils a regretté le comportement de "La Pioche" lorsque son équipe a perdu le contrôle du match après la mi-temps.

"J’ai dit avant le match, Pogba a joué de manière fantastique vendredi soir. Si Pogba joue comme ça, nous voulons le garder, nous voulons désespérément le garder, a déclaré le Danois dans des propos relayés par le Daily Mail. Mais il était complètement hors de son match ce mardi et vous ne pouvez pas avoir des joueurs qui font ça. [...] Ce n’est pas assez bon pour Manchester United. A Manchester United, il faut avoir un niveau minimum très, très élévé."

Pogba n'a pas mis assez de rythme

Au-delà des habituelles critiques sur le repli défensif de Paul Pogba, Peter Schmeichel lui a aussi reproché son incapacité à élever le niveau et insufler une énergie positive lorsque Manchester United a poussé pour arracher la victoire dans les dernières minutes. Un manque de tempo qui n'a pas vraiment aidé à se procurer des occasions face à un bloc défensif des Clarets bien regroupé devant les cages de Nick Pope.

"Dans les 20 dernières minutes, la façon dont Manchester United a joué était toujours dans le même rythme, avec les mêmes schémas, a poursuivi celui qui a remport la Premier League à cinq reprises avec les pensionnaires d'Old Trafford. Il n'y a eu aucun ballon dangereux dans la surface de Burnley. Personne ne s'est remis en cause."

Tenu en échec à Turf Moor, Manchester United a raté une belle occasion de sécuriser sa place dans le top 4 du classement de la Premier League. Avec un match en plus à jouer, les Red Devils accusent un point de retard sur West Ham (39 points contre 40 pts).

Surtout, Arsenal reste à l'affût avec trois longueurs de moins que Manchester (36 points) mais deux rencontres supplémentaires à jouer que les coéquipiers de Paul Pogba. La place de Manchester United dans le Big Four semble de plus en plus en danger. Voilà qui ne devrait pas arranger les relations entre "La Pioche" et les légendes mancuniennes.