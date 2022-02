PSG-Real: Neymar accélère, Paredes incertain

Neymar intensifie ses entraînements, à moins d’une semaine du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (21h, sur RMC Sport) que pourrait manquer Leandro Paredes, incertain.

Il manquait plusieurs joueurs de renom à l’entraînement du PSG, ce mercredi. Angel Di Maria (fatigue musculaire), Leandro Paredes (adducteurs) et Sergio Ramos étaient absents. La participation du milieu de terrain argentin pour le huitième de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, mardi (21h, sur RMC Sport 1) est incertaine. Le défenseur espagnol a, lui, manqué les deux dernières rencontres du PSG. Dimanche, le club annonçait qu’il allait reprendre la course "en milieu de semaine". Ce n’est pas encore le cas.

Neymar augmente ses charges de travail

Neymar s’est, lui, de nouveau entraîné avec son préparateur physique. Le Brésilien a augmenté ses charges de travail et réalise des entraînements assez poussés en ce moment. Il n’a plus joué depuis deux mois et demi en raison d’une entorse de la cheville gauche contractée fin novembre face à Saint-Etienne (3-1). La star avait brièvement participé à l’entraînement collectif vendredi dernier, en prenant part au début de séance, à l'échauffement et au toro, avant de finir l'entraînement de son côté.

Il monte donc en puissance, à six jours du choc face au Real Madrid, lors duquel il pourrait effectuer son retour. Mais sa longue absence pourrait poser un problème de rythme. L’ancien joueur du FC Barcelone aura davantage de temps pour retrouver la pleine possession de ses moyens avant le match retour, programmé le 9 mars prochain à Bernabeu.

Mardi, le joueur a posté un message sur son compte Instagram, illustrant sa participation à l’entraînement. "Marche par marche", a-t-il écrit.