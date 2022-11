Manchester United: Maguire poussé vers la sortie en fin de saison ?

Selectionné pour disputer le Mondial avec les Three Lions, Harry Maguire a un avenir en club plus qu'incertain, après avoir perdu sa place de titulaire à Manchester United. D'après The Guardian, Erik ten Hag souhaiterait même se séparer de lui l'été prochain.

Clap de fin à venir entre Harry Maguire et Manchester United? Le défenseur central n'est plus en odeur de sainteté du côté de Manchester United, où Erik ten Hag ne lui fait plus confiance. Vivement critiqué, il a perdu sa place dans le onze. Le technicien néerlandais souhaiterait même, à en croire les informations du Guardian, se séparer de son défenseur l'été prochain, afin d'effectuer une refonte de l'effectif, notamment en défense.

Premier choix de Gareth Southgate avec la sélection anglaise, il n'est plus celui d'Erik ten Hag. Acheté pour près de 90 millions d'euros, il devrait partir pour une somme bien inférieure, et les Red Devils en sont conscients. Nommé capitaine sous Ole Gunnar Solskjaer, l'ancien défenseur de Leicester ne joue plus, ou presque plus, sous les ordres d'Erik ten Hag. Il a été relégué au quatrième rang dans la hiérarchie, derrière Lisandro Martinez, Raphaël Varane et Victor Lindelöf.

Un professionnalisme qui ne suffit plus

Le média britannique précise qu'Harry Maguire reste apprécié en interne, où son professionnalisme est loué. Son entraîneur n'est cependant pas fan de son profil, il le juge trop lent, et aimerait apporter une plus grosse concurrence à Raphaël Varane et Lisandro Martinez.

Toujours selon les informations du Guardian, Ten Hag réserve le même sort à Fred, en fin de contrat en juin prochain. Le club, qui a une option pour le prolonger d'un an, devrait décider de le laisser partir. Même si là aussi le professionalisme du Brésilien fait l'unanimité, l'ancien manager de l'Ajax souhaite hausser le niveau de compétitivité d'un secteur où seul Casemiro se démarque comme un élément indéboulonable de classe mondiale.

En attendant d'en savoir plus sur leur avenir, les deux joueurs iront dans quelques jours au Qatar pour disputer le Mondial avec leur sélection.