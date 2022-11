Qui est Garnacho, la pépite argentine qui monte à Manchester United

A 18 ans seulement, Alejandro Garnacho est une attraction. Né espagnol mais naturalisé argentin, il est fan de Cristiano Ronaldo mais a côtoyé Lionel Messi en sélection. En l’espace d’une semaine, il a marqué un but et donné deux passes décisives avec Manchester United, et reçu des avertissements concernant son comportement. Son début de carrière est agité.

Alejandro Garnacho pourrait être un prodige comme les autres. Un gamin de 18 ans qui tente de faire sa place dans un grand club, en l’occurrence Manchester United, gratte des minutes au fil des semaines et bat quelques records de précocité. Mais son parcours est un peu plus chaotique que ça. Juste après avoir inscrit son premier but avec les Red Devils, il y a une semaine face à la Real Sociedad, en Ligue Europa, l’Argentin a eu droit à un petit recadrage signé Bruno Fernandes.

Une attitude pointée du doigt

"Il n’était pas au mieux en début de saison. Durant le stage de pré-saison, il n’avait pas la meilleure attitude, celle qu’il aurait dû avoir, a expliqué le Portugais, cadre du vestiaire mancunien. C’est pour ça qu’il n’a pas eu sa chance jusqu’à maintenant. Il l’a désormais parce qu’il s’entraîne mieux et a changé d’attitude, il mérite ses opportunités."

Mercredi soir, avec seulement une petite demi-heure de jeu, il a donné ses deux premières passes décisives de la saison, face à Aston Villa en EFL Cup. Encore une belle performance, et encore des déclarations sur son comportement, cette fois signées de son entraîneur Erik ten Hag lorsqu’il a été interrogé sur le temps de jeu à venir de Garnacho : "Ça dépend de son approche, de son attitude. S'il continue de travailler, alors oui, c’est possible (qu’il joue davantage)."

On en oublierait presque qu’Alejandro Garnacho est arrivé là parce que son talent crève les yeux. Né espagnol, formé à Getafe puis à l’Atlético de Madrid jusqu’à ses 16 ans, il a débarqué à Manchester United en 2020 pour rapidement devenir un élément central des équipes de jeunes. L’ailier gauche a notamment survolé la Youth FA Cup la saison passée, auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 6 matchs, dont un doublé en finale face à Nottingham.

Appelé par Scaloni et révélation du Tournoi de Toulon

En mars 2022, il a ainsi découvert la sélection argentine, grâce à la nationalité de sa mère. Appelé par Lionel Scaloni dans une liste élargie de 44 joueurs pour des matchs de qualification au Mondial, il n’a pas joué mais a côtoyé Lionel Messi à l’entraînement, et rejoint ensuite l’équipe des moins de 20 ans, entraînée par Javier Mascherano. Quelques mois plus tard, il a rayonné lors du Tournoi de Toulon, auteur de 4 buts et élu révélation de la compétition.

Mais en Argentine, son cas fait grincer quelques dents. Garnacho, qui a célébré son premier but avec Manchester comme Cristiano Ronaldo, dit ouvertement que "CR7" est son idole. Un discours qui passe mal au pays de Lionel Messi. Ces derniers jours, à l’approche de la liste finale de Scaloni pour le Mondial, le jeune joueur s’est même retrouvé au cœur d’un débat sur la très suivie chaîne TyC Sports. Certains affichaient leur volonté de le voir au Qatar, bien qu’il ne figure pas au sein de la dernière pré-liste.

Au coeur d'un débat en Argentine

"Il ne connait pas l’Argentine, a sèchement répondu Guido Glait, journaliste présent en plateau. Il ne parle pas espagnol (du moins pas avec l’accent argentin), ne connaît pas le dulce de leche, il ne connaît pas ‘Caminito’ (une rue du quartier de La Boca), ne connait pas la 9 de Julio (la principale avenue de Buenos Aires), et plus important, a dit que son idole est Cristiano Ronaldo. Comment il peut dire ça ? Il n’a rien compris. Messi joue en sélection argentine."

Alejandro Garnacho, malgré son talent, devra donc conquérir le cœur des Argentins s’il décide de jouer pour l’Albiceleste. Pour le moment, tout n’est pas encore figé. Après le Tournoi de Toulon disputé avec l’Argentine, le garçon avait d’ailleurs joué quelques amicaux avec les moins de 18 ans de l’Espagne. Tant qu’il n’aura pas disputé un match officiel avec les A de l’une des deux sélections, son avenir ne sera pas scellé. Encore une histoire particulière dans le parcours d’un prodige pas comme les autres.