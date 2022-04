Manchester United: le fils de Ronaldo marque dans un match de jeunes et célèbre comme son père

Cristiano Ronaldo Junior a brillé lors de la victoire des U12 de Manchester United pendant un tournoi disputé en Catalogne cette semaine. Le fils de CR7 a même marqué un but et l’a fêté avec le "Siuuu" rendu célèbre par l’attaquant des Red Devils.

Eliminé de la Ligue des champions et en difficulté en Premier League, Manchester United peut encore compter sur un Cristiano Ronaldo motivé en championnat. Et dans la famille du quintuple Ballon d’or, son fils Cristiano Ronaldo Junior semble prêt à prendre la relève. Observé avec attention lors de son passage réussi chez les jeunes de la Juventus, le fils de la star portugaise s’est encore illustré cette semaine avec les U12 de Manchester United pendant un tournoi disputé en Catalogne.

Flanqué du numéro 24 sur le dos, Cristiano Ronaldo Jr a marqué le dernier but de son équipe lors d’un succès (5-0) infligé au club local de Girona Sabat. A la réception d’un bon coup-franc dans les six mètres, le jeune espoir mancunien est ensuite allé célébrer son but près du poteau de corner en imitant son père et son traditionnel "Siuu".

CR Jr attire déjà les foules

Au-delà de cette belle célébration en hommage à son paternel, Cristiano Ronaldo Junior a également volé la vedette à tous les participants de tournoi de jeunes. Selon les éléments partagés par le Mundo Deportivo, plus de 1.000 spectateurs ont assisté à cette rencontre des Red Devils et ont accompagné la célébration du buteur portugais.

Né aux Etats-Unis et âgé de onze ans, Cristiano Ronaldo Jr suscite déjà un gros engouement dans le monde du football. Auteur de premières prestations remarquées en Italie avec les espoirs de la Juve pendant que son père brillait avec les Bianconeri, ses stats ont impressionné, l’adolescent a même eu droit à une véritable présentation officielle après son arrivée à Manchester United en 2021.