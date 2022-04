Manchester United: l'enfant bousculé par Cristiano Ronaldo traumatisé

Après la défaite de Manchester United contre Everton (1-0) le week-end dernier en Premier League, Cristiano Ronaldo avait frappé le bras d’un jeune supporter des Toffees, lui cassant son portable par la même occasion. La mère de l’adolescent s’est exprimée sur cet incident.

L’affaire a fait grand bruit en Angleterre. Alors que Cristiano Ronaldo se dirigeait vers les vestiaires de Goodison Park après la défaite des siens, le Portugais s’en était pris à un adolescant qui le filmait avec son portable. La mère de ce dernier s’est confiée au LiverpoolEcho sur ce geste : "Il a filmé tous les joueurs de United en train de passer. Et puis il a baissé son téléphone parce que Ronaldo avait baissé sa chaussette et sa jambe saignait. Il a baissé son téléphone pour voir ce que c'était - il ne lui a même pas parlé. Ronaldo est alors passé devant lui, avec une humeur terrible. Il a tapé sur le téléphone et sur la main de mon fils et a continué à marcher. Vous pouvez voir par l'ecchymose qu'il a eu un contact."

Les conséquences de ce geste dépasse largement le stade d’un simple portable cassé et d'un bleu sur la main. Jacob, le supporter d’Everton, est atteint d’autisme et de dyspraxie et "il n'a pas vraiment digéré ce qui s’est passé jusqu'à ce qu'il rentre à la maison", selon sa mère. "C'est un garçon autiste et il a été agressé par un joueur de football, c'est comme ça que je le vois en tant que maman. Il est vraiment bouleversé et cela l'a complètement découragé d'aller au match. C'est la première fois qu'il assiste à un match de football et voilà ce qu’il se passe", conclue-t-elle.

CR7 s’est excusé

Après son geste d’humeur contre le jeune Jacob, Cristiano Ronaldo avait présenté ses excuses sur son compte Instagram en rappelant qu’il n’était "jamais facile de réagir sous le coup de l’émotion dans les moments difficiles" mais qu’il devait "toujours être respectueux, patient et un exemple pour les plus jeunes". Pour prouver sa bonne foi, CR7 a invité Jacob à Old Trafford "en signe de fair-play". Une intention pas suffisante pour tenir la police du Mersey éloignée de l’affaire. Cette dernière à confirmer être "en contact avec le Manchester United Football Club et le Everton FC à la suite d'informations faisant état d'une agression présumée lors du match de football Everton-Manchester United."