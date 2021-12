Manchester United: Matic et Bruno Fernandes chambrent Ronaldo après sa défaite à l'entraînement

Nemanja Matic et Bruno Fernandes ont chambré Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux après leur victoire lors d'un match à l'entraînement. La bonne ambiance est de retour à trois jours d'affronter Newcastle.

La bonne humeur est de retour à Manchester United. Alors que le club mancunien n'a pas été épargné par le Covid ces dernières semaines, les joueurs de Ralf Rangnick préparent le déplacement à Newcastle, ce lundi à 21 heures (à suivre sur RMC Sport 1), avec le sourire. Ce jeudi, Namanja Matic a profité de l'occasion pour chambrer Cristiano Ronaldo. Sur Instagram, le milieu serbe a posté une photo de l'équipe victorieuse du jour lors de l'entraînement. "L'équipe gagnante! Cristiano est-ce que ça va ?" a légendé le joueur de MU. Bruno Fernandes, coéquipier du Portugais en sélection, s'est joint à la fête en commentant le post de Matic d'un simple "SIUUUUUU", la célèbre célébration de CR7.

Pas de matchs depuis deux semaines

Alors qu'ils sont revenus mardi à Carrington, leur centre d'entraînement qui avait fermé à cause des nombreux cas de Covid, les Red Devils n'ont plus joué depuis le 11 décembre et une victoire sur la pelouse de Norwich City (0-1). Les Mancuniens ont vu deux rencontres de championnat être reportées (Brentford puis Brighton) et doivent affronter Newcastle pour la première journée du Boxing Day. Mis à part Paul Pogba, Ralf Rangnick a confirmé que 25 joueurs sont disponibles.

Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo enchaîneront ensuite avec la réception de Burnley (30 décembre à 21h15) et celle de Wolverhampton (3 janvier à 18h30). Alors que le Boxing Day est maintenu malgré la colère de certains entraîneurs, seulement deux rencontres ont été officiellement reportées à cause du Covid (Liverpool-Leeds et Wolverhamton-Watford), qui continue de sévir en Angleterre.