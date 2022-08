Manchester United: Ronaldo à l’entraînement à cinq jours de la reprise de la Premier League

Cristiano Ronaldo (37 ans), attaquant de Manchester United, a bien assisté à la séance d’entraînement, ce mardi deux jours après avoir quitté Old Trafford avant le coup de sifflet final du match amical contre le Rayo Vallecano (1-1).

Cristiano Ronaldo (37 ans) a retrouvé ses partenaires, ce mardi. L’attaquant de Manchester United est arrivé à bord de sa luxueuse Rolls Royce pour assister à la séance d'entraînement du jour, un peu moins de 48 heures après avoir quitté Old Trafford avant la fin du match amical contre le Rayo Vallecano. Il ne s’est pas exprimé devant les médias et photographes accompagnant ce retour très scruté alors que le joueur souhaiterait quitter le club. Il a ainsi manqué toute la tournée estivale de son équipe en Asie, Australie et en Norvège, officiellement pour "raisons personnelles". Selon les médias anglais, son absence serait due à sa volonté de changer d’air pour s’offrir une chance de remporter une sixième Ligue des champions, compétition que les Red Devils ne disputeront pas cette saison.

Manchester United avait déminé la polémique sur son départ précoce du stade

Après cette longue absence, Ronaldo a retrouvé le terrain dimanche lors du match amical face au Rayo Vallecano (1-1). Il a disputé les 45 premières minutes avant d’être remplacé à la mi-temps. Il n’était pas revenu sur le bord du terrain en deuxième période pour assister à la prestation de ses partenaires avant d’être surpris par des fans à quitter le stade alors que le match n’était pas encore terminé. Le club avait précisé à Sky Sports que d'autres joueurs avaient quitté l'enceinte plus tôt que prévu et qu'il ne s'agissait pas d'un problème. Ronaldo avait ensuite publié un message sur son compte Twitter quelques heures plus tard affichant son bonheur "d’être de retour".

Erik ten Hag, le nouvel entraîneur, a répété à plusieurs reprises qu’il comptait sur le quintuple Ballon d’or cette saison. Il a récemment expliqué que sa star était en retard sur les autres joueurs dans sa préparation. "Il n'est pas au niveau du reste de l'équipe car il a raté beaucoup de semaines, avait-il confié. Mais il a besoin de matchs et il a besoin d'entraînement, beaucoup." Le club a aussi assuré aux médias anglais qu’il espérait voir "CR7" rester. Sa présence au centre d’entraînement de Carrington ce mardi laisse espérer sa participation à la reprise de la Premier League, dimanche face à Brighton (15h).

Son avenir reste toujours en suspens à un mois de la fermeture du mercato. Sous contrat jusqu’en 2023 avec une année en option, Ronaldo serait tenté par une nouvelle expérience dans un grand club européen. Son nom a ainsi été associé au PSG, au Bayern Munich, au Sporting et à l’Atlético de Madrid. Mais toutes ces pistes ont été repoussées ou démenties.