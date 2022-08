Manchester United: Ronaldo a quitté le stade avant la fin du match amical face à Vallecano

Cristiano Ronaldo a été photographié à la sortie d’Old Trafford avant le coup de sifflet final du match amical face au Rayo Vallecano, lors duquel il a été remplacé dès la mi-temps. Le divorce avec Manchester United semble consommé.

Le grand retour de Cristiano Ronaldo a tourné au vinaigre. Après avoir manqué le début de la préparation officiellement pour raisons personnelles, le Portugais a disputé son premier match amical dimanche face au Rayo Vallecano (1-1). Mais le Portugais - qui avait annoncé son retour à sa manière ("Dimanche, le Roi joue") - a été le seul joueur à être remplacé dès la mi-temps. Et cela ne lui a pas plu du tout plu puisqu’il a quitté Old Trafford dix minutes avant la fin du match, comme le relate The Times.

Pas de commentaire à Manchester United

Des fans ont immortalisé sa sortie du stade en compagnie de Diogo Dalot, qui ne figurait pas dans le groupe. Selon un témoin de la scène, Ronaldo semblait mécontent du sort réservé par l’entraîneur Erok ten Hag. Interrogé par The Times, Manchester United n’a pas souhaité faire de commentaire. L’entraîneur n’a pas non plus été questionné par la chaîne du club sur ce sujet, lors de sa seule prise de parole après la rencontre puisqu’aucun point presse n’avait été programmé avec les médias. Dans la soirée, Ronaldo a publié un tweet dans lequel il étale son bonheur d'avoir rejoué: "heureux d'être de retour".

Un an après son retour à Manchester United, Ronaldo souhaite partir pour rejoindre une équipe qualifiée pour la prochaine Ligue des champions, ce qui n'est pas le cas des Red Devils. Son nom a été proposé à plusieurs grosses écuries européennes, dont le PSG qui n’a pas donné suite. Il revient actuellement avec insistance du côté de l’Atlético de Madrid, dont les fans ont manifesté leur opposition à un éventuel recrutement du quintuple Ballon d’or.

"CR7" est lié avec Manchester United jusqu’en 2023, plus une année en option. Dimanche, le joueur a reçu un accueil chaleureux du public malgré ses velléités de départ. Il a été autorisé à manquer la tournée de pré-saison en Thaïlande et en Australie pour des raisons familiales.

Il a récemment retrouvé ses coéquipiers à l'entraînement avec un léger retard dans le préparation, comme l'a confirmé Ten Hag. "Il n'est certainement pas au niveau des joueurs de notre équipe en ce moment car il manque beaucoup de semaines, a déclaré Ten Hag. Il a besoin de matchs et de beaucoup d'entraînement." Ronaldo est resté muet sur le terrain dimanche (malgré une belle occasion) mais aussi à sa sortie du stade. Son visage fermé et son départ avant le coup de sifflet final semblent confirmer un peu plus ses envies de changer d’air.