Manchester United: Ronaldo muet pour son retour face au Rayo Vallecano

Manchester United a concédé le nul face au Rayo Vallecano, ce dimanche, lors d’un match amical à Old Trafford (1-1). L’occasion pour Cristiano Ronaldo de faire sa première apparition en préparation estivale. L’attaquant portugais, qui a récemment repris l'entraînement, a disputé une mi-temps au cours de laquelle il a semblé en jambes.

Il n’a toujours pas éclairci son avenir. Mais il est de retour sur le terrain. Revenu récemment à l'entraînement, Cristiano Ronaldo a disputé son premier match amical de l’été face au Rayo Vallecano, ce dimanche à Old Trafford. L’attaquant de Manchester United, non retenu pour le voyage à Oslo la veille contre l’Atlético de Madrid (0-1), a été aligné à la pointe d’une équipe remaniée par Erik ten Hag. Avec un trio composé de Tahith Chong, Christian Eriksen et Garnacho Ferreyra en soutien.

Et l’attaquant portugais s’est rapidement mis en évidence face à son public. Bien décalé par Donny van de Beek, CR7 a tenté sa chance dans la surface de réparation après dix minutes de jeu, mais sa frappe puissante est passée à côté. Globalement, le taulier des Red Devils, qui avait manqué le début de la préparation pour "raisons familiales", est apparu mobile et impliqué durant cette rencontre sans enjeu.

Amad Diallo buteur express

Son activité n’a pas été récompensée par un but mais elle a rappelé toute la détermination qui l’anime à 37 ans. Selon le Manchester Eveving News, Ronaldo a tout de même semblé ne pas apprécier une consigne délivrée à la demi-heure de jeu par Ten Hag, qui l’a finalement remplacé à la pause par Amad Diallo, auteur de l’ouverture du score trois minutes plus tard (48e).

Reste désormais à savoir si le quintuple Ballon d’or restera chez les Red Devils cette saison, malgré l’absence de Ligue des champions. En attendant, MU a concédé le nul face au Rayo Vallecano, qui a égalisé grâce à Garcia Rivera (57e). Il est maintenant temps de se projeter sur la reprise de la Premier League, prévue dimanche prochain avec la réception de Brighton (15h). Toujours à Old Trafford.