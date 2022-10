Manchester United : Ronaldo résigné à quitter l’Europe cet hiver ?

Ecarté par son entraîneur Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo pourrait quitter Manchester United dès le mercato d’hiver. Son salaire élevé pourrait conduire la star portugaise à quitter l’Europe en janvier.

Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ? Depuis son coup de sang face à Tottenham, match au cours duquel il a refusé d’entrer en jeu avant de rentrer au vestiaire avant le coup de sifflet final, le joueur de Manchester United a été mis à l’écart par son entraîneur Erik ten Hag. Absent contre Chelsea (1-1), le Portugais sera-t-il de retour face à Tiraspol, jeudi en Ligue Europa, une compétition où il a toujours été titulaire ? Le doute est permis.

CR7 bientôt en MLS ?

Car le point de non-retour a peut-être été atteint. Et ce nouveau clash pourrait sonner le glas de son aventure à Manchester United où il était revenu à l’été 2021. Selon plusieurs médias dont AS et ESPN, la direction des Red Devils envisage de se séparer de son numéro 7 dès le mercato d’hiver. D’après le média américain, MU serait même disposé à laisser partir sa star gratuitement en janvier, ce qui lui permettrait d’économiser les six derniers mois de salaire, son contrat expirant en juin 2023.

Le salaire, justement, sera un point déterminant pour sa future destination. En Europe, peu de clubs peuvent s’offrir le quintuple Ballon d’or. Manchester United n’aurait d’ailleurs eu aucun signe d’intérêt d’une écurie européenne. Selon AS, l’avenir de Ronaldo pourrait donc s’écrire loin du Vieux Continent, aux Etats-Unis, en MLS ou dans un des pays du Golfe. Le feuilleton ne fait que commencer.