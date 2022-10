Manchester United: Ten Hag confirme que Ronaldo a refusé de jouer contre Tottenham, le dossier s'alourdit pour CR7

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du déplacement de Manchester United à Chelsea pour la 13e journée de Premier League, Erik ten Hag a reconnu que Cristiano Ronaldo a bien refusé d'entrer en jeu face à Tottenham cette semaine, avant de s'enfuir du stade.

Lorsqu'on lui a directement demandé si Cristiano Ronaldo avait refusé d'entrer en jeu contre Tottenham, Erik ten Hag a été clair. "Oui", a lancé ce vendredi l'entraîneur des Red Devils, comme le rapporte le Manchester Evening News. Depuis jeudi matin, l'info avait été dévoilée dans la presse britannique.

"Je suis responsable de l'équipe ici et je dois établir des normes et des valeurs que je dois contrôler. Après le Rayo Vallecano (en amical cet été, Ronaldo avait déjà refusé d'entrer en jeu), je lui ai dit que c'était inacceptable, pas seulement pour lui mais pour tout le monde. C'est la deuxième fois et il y a des conséquences", a développé le technicien néerlandais.

Cristiano Ronaldo a encore un rôle à jouer

L'entraîneur des Red Devils a néanmoins assuré que Cristiano Ronaldo avait encore un rôle à jouer et qu'il restait un "joueur important" dans l'équipe. De son côté, la presse anglaise ​estime que la relation a atteint un point de non-retour. Cristiano Ronaldo pourrait quitter Manchester United dans le cadre d'un transfert ou d'une rupture de contrat dès le mois de janvier. La résiliation de contrat serait même envisagée, pour éviter à l'entraîneur néerlandais Erik ten Hag d'avoir encore affaire à la star.

De son côté, le joueur a fait son mea culpa jeudi sur les réseaux sociaux. "Je pense simplement que je dois continuer à travailler dur à Carrington (le centre d'entraînement du club, ndlr), à soutenir mes coéquipiers et à être prêt à tout dans n'importe quel match. Céder à la pression n'est pas une option. C'est Manchester United, et unis, nous devons le rester. Bientôt nous serons à nouveau ensemble", a t-il écrit. En attendant, le joueur s'entraînaît seul au centre d'entraînement ce vendredi matin.