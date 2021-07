Manchester United: Solskjaer fait le point sur le dossier Pogba, en pleine rumeur PSG

Après la défaite de Manchester United contre QPR ce samedi (4-2) en match de préparation, Ole Gunnar Solskjaer a glissé quelques mots sur la situation de Paul Pogba. En fin de contrat dans un an, le milieu de terrain français est évoqué au PSG.

Pas de panique, pas d'inquiétude et de l'attente. Ole Gunnar Solskjaer ne semblait pas vraiment préoccupé par le dossier Paul Pogba ce samedi, après la défaite de Manchester United en match amical contre les Queens Park Rangers (4-2). Le technicien mancunien, qui vient de prolonger son contrat, a été interrogé sur l'incertitude autour de l'avenir du milieu de terrain français.

"Des discussions sont en cours entre les représentants de Paul et ceux du club, résume le technicien mancunien dans des propos relayés par le Manchester Evening News. Tout ce qu'on s'est dit avec Paul, c'est qu'il attendait la saison avec impatience." Façon de dire que, pour l'instant, il compte sur Paul Pogba pour la reprise de la saison.

La rumeur PSG

En fin de contrat dans un an, l'ancien joueur de la Juve n'a toujours pas prolongé. Son agent Mino Raiola avait mis la pression il y a quelques mois, en assurant que son protégé ne prolongerait pas à Manchester United. Depuis, la situation n'a pas avancé.

Mais les rumeurs ont grandi, notamment autour d'une potentielle arrivée au PSG cet été. A cet égard, une banderole hostile à sa venue a été déployée ce dimanche, devant le centre d'entraînement et le Parc des Princes: "Pogba, tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici, nous non plus", pouvait-on lire sur la banderole, non signée et pas encore revendiquée par des groupes de supporters.