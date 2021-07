PSG: des banderoles contre la venue de Pogba devant le centre d'entraînement et le Parc des Princes

Les rumeurs d'une arrivée du milieu de terrain champion du monde Paul Pogba vers le PSG ont conduit des supporters parisiens à réagir.

Ils ne veulent pas de Paul Pogba au PSG. Des supporters ont déployé ce samedi matin des banderoles non signées devant le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, à Saint-Germain en Laye, mais aussi devant le Parc des Princes contre la venue du milieu de Manchester United, champion du monde en 2018 et pourtant originaire de réghion parisienne.

Une banderole contre Paul Pogba © DR

"Pogba, tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici, nous non plus", affirment les banderoles, non signées et pas encore revendiquées par des groupes de supporters identifiés.

Après un début de mercato animé du côté du PSG avec les arrivées notamment de Georginio Wijnaldum (qui "adorerait" une venue de Pogba), Sergio Ramos et Gigi Donnarumma, des contacts ont été noués avec le milieu de terrain de Manchester United et auteur d'un Euro convaincant, Paul Pogba. Selon les informations de RMC Sport, le milieu de terrain originaire de Roissy-en-Brie est intéressé par un retour en France, lui qui n'a jamais joué en Ligue 1. Une envie qui n'est pas forcément réciproque, semble-t-il, même s'il est impossible de mesurer le degré de représentativité des supporters parisiens des auteurs des banderoles.