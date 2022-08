PSG: derrière la piste Rashford, Paris rêve toujours... de Leao

Alors que le Paris Saint-Germain est entré en contact avec Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United, le club de la capitale est toujours intéressé par Rafael Leao, selon nos informations. L'attaquant de l'AC Milan plaît énormément à Luis Campos, qui l'avait recruté à Lille. L'opération, financièrement compliquée, pourrait inclure Abdou Diallo.

À deux semaines de la clôture du marché des transferts, le Paris Saint-Germain n'a pas tout à fait fini ses emplettes. Le club de la capitale, qui a déjà recruté Vitinha, Renato Sanches, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike cet été, cherche à vendre plusieurs joueurs indésirables mais également à se renforcer, notamment dans le secteur offensif. Le profil recherché est un attaquant polyvalent, physique et à l'aise dans le jeu aérien, qui apporterait une valeur ajoutée à l'effectif.

Un souhait qu'a confirmé Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, jeudi en conférence de presse: "Oui, on souhaite l'arrivée d'un autre attaquant. Le club travaille dur sur ce poste-là. (...) Il ne faut pas se tromper, ne pas faire n'importe quoi. Je sais que le club ne prendra pas pour prendre et empiler un joueur de plus." Car la volonté de la direction sportive du club est justement d'apporter des profils variés au technicien.

Dans la foulée de ce point presse, le nom de Marcus Rashford apparaissait comme une cible potentielle du PSG. L'entourage de l'Anglais aurait été approché par les représentants de Paris alors que le joueur est lié à Manchester United jusqu'en 2023.

Mais dans le même temps, le PSG continue de creuser d'autres pistes. L'une d'entre elles mène à Rafael Leao (23 ans), dont le profil est particulièrement apprécié et suivi de longue date par Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale depuis le mois de juin.

Leao évalué à 70 millions d'euros

Le dirigeant portugais n'a jamais coupé les ponts avec Leao depuis la découverte de ce dernier. L'attaquant, qui s'est véritablement imposé à l'AC Milan la saison dernière en jouant un rôle prépondérant dans le titre des Rossoneri en Serie A, possède le profil recherché par le club de la capitale: celui d'un attaquant polyvalent, qui peut évoluer aux côtés de Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque du 3-4-1-2 imaginé par Galtier.

Auteur de 11 buts et de 10 passes décisives la saison dernière en Serie A, Leao a pris une autre dimension et racheter ses deux dernières années de contrat - il est lié jusqu'en 2024 avec l'AC Milan - ne sera pas simple. Évalué à 70 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, l'international portugais (9 sélections) avait signé à Milan en provenance de Lille en 2019 contre un chèque de près de 30 millions d'euros.

Campos l'avait décrit comme le "Mbappé portugais" en 2018

Afin de convaincre les dirigeants milanais, la direction parisienne envisage d'inclure Abdou Diallo dans la transaction. Mais l'AC Milan disait ne pas vouloir se séparer de Leao fin mai. "Nous considérons Rafael Leao comme un joueur clé et intouchable. Il n'est pas à vendre. C'est encore un diamant brut qui progresse. Nous avons vraiment cru en lui", avait indiqué Paolo Maldini, le directeur sportif du club lombard, à la Gazzetta dello Sport.

Reste à savoir si Luis Campos sera prêt à faire des pieds et des mains pour recruter Leao, qu'il avait déjà fait venir libre à Lille en 2018, en provenance du Sporting Portugal. À l'époque, l'actuel directeur sportif du PSG s'était risqué à une comparaison ambitieuse sur RMC: "C'est notre Mbappé portugais. C'est vraiment une référence, tous les scouts au niveau international le connaissent très bien et je pense que beaucoup d'entraîneurs aussi. Il peut la différence dans l'attaque de n'importe quelle équipe au monde selon moi." Quatre ans plus tard, Campos verrait d'un bon œil l'association du "Mbappé portugais" avec le vrai Mbappé.