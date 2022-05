Maroc: Halilhodzic remplacé par Villas-Boas?

Alors que l’avenir de Vahid Halilhodzic à la tête des Lions de l’Atlas semble incertain, André Villas-Boas, ancien entraîneur de l’OM, fait partie des favoris pour lui succéder.

Vahid Halilhodzic sera-t-il à la tête du Maroc lors du Mondial au Qatar? Rien n’est moins sûr. Malgré une campagne de qualification réussie, le technicien de 69 ans pourrait être contraint de quitter son poste. Un désaccord larvé avec sa fédération et cristallisé par les cas Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui que l’ex-entraîneur du LOSC ou du Paris SG a mis à l’écart et que la FRMF aimerait réintégrer.

Villas-Boas veut prendre une sélection

Comme annoncé par Les Lions de l’Atlas ces dernières heures, André Villas-Boas fait partie des favoris pour lui succéder. Le Portugais de 44 ans, libre depuis son départ de l’OM en mars 2021, a fait état à de nombreuses reprises ces derniers mois, de son envie de prendre en main une équipe nationale à la Coupe du Monde, avant de se concentrer sur les prochaines élections présidentielles du FC Porto prévues en 2024.

"AVB" est libre depuis son départ de l'OM en février 2021. L'entraîneur avait démissionné après le recrutement d'Olivier Ntcham, auquel il s'était opposé comme il l'avait confié lors d'une conférence de presse mémorable. Il est donc pressenti pour retrouver des fonctions à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. Mais rien n'est encore acté.

La semaine dernière, la Fédération marocaine avait publié un communiqué pour démentir un départ de Vahid Halilhodzic. "En réponse aux informations relayées lundi 2 mai 2022 par quelques sites électroniques au sujet du ‘limogeage par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) du sélectionneur national M.Vahid Halilhodzic’ et dans le but d’éclaircir l’opinion publique, la FRMF précise qu’aucune réunion n’a été tenue à ce jour entre le président de la FRMF et le sélectionneur national qui est toujours en congé à l’étranger", avait indiqué la FRMF en précisant que l’ancien entraîneur du PSG, Rennes et Lille devait effectuer son retour dans les installations de la sélection la semaine dernière.