Mbappé au Barça grâce à Valls? Pourquoi il faut se méfier des "infos" de la presse espagnole le 28 décembre

La presse catalane évoque un invraisemblable montage pour le transfert de Kylian Mbappé au FC Barcelone, ce mercredi, jour des Saints Innocents… célèbre pour ses farces et canulars dans la presse.

Le Barça à l’attaque de Kylian Mbappé? C’est l’info "top secret" révélée par Mundo Deportivo, journal sportif catalan, ce mercredi 28 de décembre. Sauf que tout est faux puisque ce jour est celui des Saints Innocents, où les farces et canulars abondent dans la presse, à la manière du poisson d’avril en France. Le média catalan ne se prive ni d’une bonne blague, ni d’égratigner le PSG, rival honni du Barça sur la scène européenne.

Dans son article satirique, Mundo Deportivo laisse libre court à une imagination débordante et invoque une brouille entre Mbappé et Lionel Messi comme un élément déclencheur d’un départ du Français. Le journal surfe sur les célébrations argentines contre Mbappé et l’information selon laquelle Messi est proche d’étendre son contrat au PSG pour trouver un différend vivace entre les deux stars. Surtout, il lance qu’un départ au Real Madrid - courtisan de très longue date de la star française - n’est plus à l’ordre du jour après le refus de Mbappé d’y signer l’été dernier.

Le journal tire une grosse ficelle en évoquant une sorte de pacte de non-agression entre le Real et le Barça sur Mbappé, le club catalan confiant à l’entreprise de Florentino Perez (président du Real) les travaux de rénovation du Camp Nou en échange d’un transfert de Mbappé au Barça. L’argumentaire imaginaire évoque aussi la collaboration impossible entre Mbappé et Benzema au Real, en raison des zones d’ombre sur le départ de la star madrilène du groupe de l’équipe de France pendant le Mondial.

Le Barça cité comme potentielle destination de Mbappé dans le passé

Mundo Deportivo ajoute une dernière pièce en évoquant le rôle de Manuel Valls dans la réalisation de ce transfert fictif de Mbappé au Barça. L’ancien Premier ministre français, qui a brigué la mairie de Barcelone en 2019, est montré comme l’une des pierres angulaires de l'ombre de ce transfert fictif qui servirait ses ambitions lors des prochaines élections dans la ville catalane.

Dans la réalité, le nom de Kylian Mbappé a déjà été associé à celui du FC Barcelone dans le passé même s'il ne s'agit pas de la destination préférée du Français davantage tenté par le Real Madrid ou cité du côté de Liverpool. Il est actuellement sous contrat avec Paris jusqu'en 2025, sous la forme de deux ans plus une en otpion. Après avoir laissé filtré ses envies d'ailleurs en octobre dernier, Mbappé avait démenti mais la question de son avenir devrait encore agiter l'actualité l'été prochain. Peut-être pas selon le même scénario fictif imaginé par Mundo Deportivo.