Mbappé ou Haaland au Real Madrid cet été? L'avis de Sergio Ramos

Le défenseur du Real Madrid Sergio Ramos a longuement échangé avec un streameur sur Twitch ce jeudi soir. Il a notamment évoqué une éventuelle signature de Kylian Mbappé ou d'Erling Haaland l'été prochain chez les Merengue. Avec une préférence...

Non, Sergio Ramos n'est pas encore directeur sportif du Real Madrid, et ne sait d'ailleurs pas s'il portera toujours les couleurs du club merengue la saison prochaine. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir une opinion sur le recrutement estival.

Invité par le streameur espagnol Ibai Llanos dans un live Twitch ce jeudi soir, l'expérimenté défenseur a eu droit à une question à plusieurs dizaines de millions d'euros: s'il avait le choix, qui ferait-il signer l'été prochain au Real entre Kylian Mbappé et Erling Haaland?

"J'aimerais faire venir les deux", a d'abord répondu l'international espagnol dans un sourire. Avant, tout de même, de se prononcer en faveur du Norvégien. Mais pas forcément pour des raisons sportives.

"Mbappé, c'est plus compliqué"

"A l'heure actuelle, je pense qu'il est plus facile de faire signer Haaland, a-t-il poursuivi. Avec Mbappé, c'est plus compliqué d'un point de vue économique avec la situation actuelle. Je crois que ce serait pas mal pour le Real de se renforcer avec Haaland. Avec sa faim de buts, il apporterait beaucoup au club. Mbappé apporterait aussi, mais c'est plus difficile de le faire venir."

Sauf si le PSG se retrouve contraint de le mettre sur le marché cet été, puisque le contrat actuel de l'attaquant français court jusqu'en juin 2022. Interrogé ce jeudi dans Top of the Foot, sur RMC, le directeur sportif Leonardo a d'ailleurs évoqué son cas. "On parle, on avance, et je pense qu’on va arriver à une conclusion, ou du moins à une idée claire de la position de chacun pour le futur, a expliqué le Brésilien. (...) Aujourd’hui, il n’y a pas d’inquiétude."