Mercato: accord Manchester United-Real Madrid pour Varane

Raphaël Varane s’apprête à quitter le Real Madrid pour Manchester United. Les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur français (28 ans), pour environ 50 millions d’euros.

En quête d’un nouveau souffle, Raphaël Varane va s'engager avec Manchester United. Un accord a été trouvé entre le club anglais et le Real Madrid, sur les grandes lignes du transfert du défenseur français (28 ans, 79 sélections) pour environ 50 millions d'euros (bonus compris). Il est attendu cette semaine en Angleterre, où il devra certainement faire une quarantaine avant de pouvoir passer sa visite médicale et signer un contrat de 4 ans (+ 1 année en option).

Après dix ans passés au Real Madrid, le défenseur de l’équipe de France a donc choisi de relever le défi proposé par les Red Devils. Pour sortir de sa zone de confort et rebooster un peu sa carrière. A 28 ans, l’ancien surdoué du RC Lens va découvrir un troisième championnat avec la Premier League. A Old Trafford, il devrait évoluer aux côtés de l’Anglais Harry Maguire, recruté pour 87 millions d’euros il y a deux ans.

Le champion du monde 2018 (79 sélections, 5 buts) va arriver à Manchester avec un statut de star et un palmarès impressionnant dans les valises: quatre Ligue des champions, quatre Coupe du monde des clubs, trois Liga et une Coupe du Roi. Fort de ses 359 matchs avec le Real (17 buts, 8 passes), Varane va tenter de stabiliser l’arrière-garde de MU, qui a souvent manqué de sérénité ces dernières années. Il évoluera sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer, qui a récemment prolongé son bail d’entraîneur jusqu’en 2024. Avec l'envie de rebondir après l'élimination des Bleus face à la Suisse, en 8e de finale du dernier Euro (3-3, 5 tab à 4).

Évoluera-t-il avec Pogba?

Reste à savoir s’il évoluera avec Paul Pogba. A un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain des Bleus n’est pas certain de rester à MU d’ici la fin du mercato. Pisté par le PSG, il pourrait décider de rejoindre son pote Presnel Kimpembe dans sa région d’origine. A moins qu’il se laisse convaincre par une prolongation chez les Red Devils ou qu’il décide d’aller au bout de son engagement afin de partir libre dans un an. En attendant, United s'apprête à réaliser son deuxième gros coup de l'été après le recrutement de Jadon Sancho en provenance de Dortmund (85 millions d'euros).