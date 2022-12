Mercato: accord total entre le PSG et Verratti, qui va prolonger jusqu'en 2026

Marco Verratti va prolonger au PSG jusqu'en 2026, un accord total a été trouvé. Les négociations ont été fluides entre les deux parties, bientôt liées pour les quatre prochaines années.

Marco Verratti et le Paris Saint-Germain, c’est une histoire qui dure, et qui va s’étirer deux années supplémentaires. Comme annoncé par Le Parisien et confirmé par RMC Sport, le PSG est tombé d’accord avec le milieu de terrain italien de 30 ans pour une prolongation de son bail dans la capitale jusqu’en 2026. Il était initialement lié au PSG jusqu'en 2024.

Le sujet était sur la table depuis plusieurs semaines, en plus des réflexions autour d'une prolongation de Lionel Messi. L'officialisation de cette prolongation devrait intervenir rapidement.

Une affection réciproque

Arrivé en 2012 en provenance de Pescara, Marco Verratti a grandi en tant que joueur en même temps que le club s’installait comme une place forte du football européen à ses côtés. Le PSG est très attaché à son petit hibou, la réciproque étant vraie. Plus ancien joueur du club sous contrat, Marco Verratti apprécie ce que la vie parisienne lui a aussi apporté en termes de confort et de sérénité dans sa vie personnelle, c’est pourquoi les négociations avec Paris n’ont pas posé la moindre difficulté.

"Ce que je sais, c’est que je resterai toujours ici. Footballistiquement, j'ai eu la chance de jouer avec et contre de grands champions, lors de grands matches, c'est ce que je voulais par-dessus tout. Je suis tombé amoureux de ce club et c'est pour ça que j'essaie toujours de donner le maximum, pour rendre la confiance qu'on m'a donnée", déclarait-il à France Info l’an dernier, envisageant même de rester vivre à Paris encore quelques années après la fin de sa carrière.

Le record de Pilorget dans le viseur

S’il figure déjà en bonne place dans le cœur des supporters et l’histoire du PSG, Marco Verratti s’est donné l’opportunité d’entrer encore un peu plus dans la légende du club parisien. L’Italien a disputé 398 matches toutes compétitions avec le Paris Saint-Germain et pourrait très bientôt dépasser Jean-Marc Pilorget et ses 435 rencontres sous le maillot rouge et bleu. Marco Verratti a décroché huit titres de champion de France, six coupes de France, autant de Coupes de la Ligue et neuf Trophée des champions.