PSG: Al-Khelaïfi impressionné par l’Anglais Bellingham... qu'il veut recruter

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, apprécie particulièrement les qualités de Jude Bellingham (19 ans), milieu de terrain anglais du Borussia Dortmund qu’il veut recruter.

Dans une interview accordée à Sky News, Nasser Al-Khelaïfi a donné un aperçu de ce que pourrait être le prochain mercato du PSG. Le président parisien, actuellement très impliqué dans l’organisation de la Coupe du monde au Qatar, a dit tout le bien qu’il pensait de Jude Bellingham (19 ans), milieu de terrain de l’Angleterre, prochain adversaire de la France en quart de finale du Mondia, samedi (20h).

"Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher."

"Quel joueur, s’est-il exclamé. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant."

Le joueur du Borussia Dortmund, qu’il a rejoint à 17 ans en 2020 contre 25 millions d’euro, est déjà un titulaire indiscutable des Three Lions (20 sélections, 1 but). Pendant la Coupe du monde, il a marqué une fois et participé à la construction de deux autres réalisations en quatre matchs. Sera-t-il prochainement une cible du PSG? Oui, lance Al-Khelaïfi.

"Tout le monde le veut, a-t-il lancé. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club."

Jude Bellingham est devenu, en novembre 2020, à 17 ans et 136 jours, le troisième plus jeune joueur de l'histoire en sélection, derrière Rooney et Theo Walcott. Sous contrat jusqu’en 2025 avec Dortmund, il est actuellement estimé à au moins 100 millions d’euros. Mais pour Nasser Al-Khelaïfi et le PSG, le talent n’a pas de prix.