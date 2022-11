PSG: Marco Verratti pourrait prolonger très rapidement

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024, Marco Verratti serait tout proche de prolonger avec le club parisien révèle le journal L'Equipe ce samedi. Le milieu de terrain italien devrait étendre son bail jusqu'en 2026.

Une bonne nouvelle pour le PSG. Selon les informations du journal L'Equipe, Marco Verratti devrait prolonger son contrat avec le PSG en décembre, juste avant la reprise du championnat de Ligue 1 post-Coupe du monde.

En bonne voie pour un contrat jusqu'en 2026

Engagé jusqu'en 2024 avec les Parisiens, l'international italien devrait prolonger son contrat jusqu'en 2026. Selon le quotidien, les deux parties seraient presque tomber d'accord. Il s'agirait de la première prologation actée par Luis Campos.

Un premier dossier important pour le conseiller football du PSG, qui tente également de prolonger d'autres cadres parisiens, dont Sergio Ramos, Lionel Messi, Presnel Kimpembe et Marquinhos. La prolongation de Marco Verratti serait donc celle étant la plus avancée. Celle de l'Argentin reste toujours très compliquée.

La prolongation de Lionel Messi plus compliquée

Après une première année décevante, le septuple Ballon d’or semble désormais parfaitement adapté au club parisien, à ses coéquipiers, à la Ligue 1 et à la ville. Résultat, il compile 11 buts et 12 passes décisives en 16 matchs cette saison, toutes compétitions confondues.La question de son avenir commence à se faire pressante, même si le joueur attendra l’après-Mondial pour trancher.

Selon Sport, le PSG, convaincu que l’Argentin a encore plusieurs belles saisons dans les jambes, voudrait l’inscrire un peu plus dans la durée. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Messi dispose d’une option pour une prolongation d’un an. Mais selon Sport, Paris ne voudrait plus se contenter de cette option et souhaiterait désormais offrir un nouveau contrat de 2 ans à Messi. Avec une augmentation à la clé, pour celui qui gagne déjà 41 millions à l’année. Un tel contrat amènerait Messi sous le maillot parisien jusqu’en juin 2025. Il fêtera alors ses 38 ans.